Авіаперельоти чи поїзди – що дешевше в Європі

Поїзди в Європі на 71% дорожчі за літаки, попри менший вплив на довкілля.

Поїздки поїздами в Європі коштують на 71% дорожче, ніж авіаперельоти, хоча літаки завдають більшої шкоди довкіллю через вищі викиди парникових газів, повідомило Greenpeace за результатами дослідження.

Аналіз 112 європейських маршрутів показав, що поїзди дешевші лише у 23 випадках. Наприклад, у Великій Британії поїздки поїздами вчетверо дорожчі за авіаперельоти, тоді як у Польщі залізничні квитки вдвічі дешевші. Зокрема, поїздка з Барселони до Лондона коштує близько 384 євро, а авіаквиток – від 12,99 євро.

Greenpeace зазначає, що перехід на залізничний транспорт міг би скоротити викиди парникових газів на 461 тис. тонн, що дорівнює річним викидам 303 тис. автомобілів. Авіакомпанії пропонують нижчі ціни завдяки субсидіям, що ускладнює конкуренцію залізниць. Крім того, бронювання квитків у різних країнах ускладнює організацію поїздок поїздами.

Організація пропонує запровадити загальноєвропейський проїзний для всіх видів громадського транспорту, щоб зробити подорожі екологічнішими та доступнішими.

