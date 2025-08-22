Практика судов
  1. В Украине

Лесник из Винницкой области допустил вырубку деревьев на миллионы гривен — ГБР объявило ему подозрение

21:19, 22 августа 2025
Мастеру леса сообщили о подозрении в служебной халатности, из-за которого «черные лесорубы» незаконно уничтожили более 600 деревьев и нанесли государству ущерб более чем на 2,7 млн ​​грн.
В Винницкой области правоохранители сообщили о подозрении мастеру леса «Гайсинского лесхоза», который допустил незаконную вырубку деревьев почти на 3 млн грн. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что лесник ненадлежащим образом выполнял функции по охране и сохранению лесных насаждений на вверенном ему участке. Он не реагировал на факты незаконных вырубок и не принимал мер для их прекращения.

В результате «черные лесорубы» беспрепятственно уничтожили более 600 деревьев разных пород. Согласно выводам инженерно-экологической экспертизы, ущерб составляет более 2,7 млн грн.

В настоящее время решается вопрос о возмещении причиненного государству ущерба.

Леснику инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Следователи готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан либо без такового.

