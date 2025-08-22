Лісник з Вінниччини допустив вирубку дерев на мільйони гривень — ДБР оголосило йому підозру

Майстру лісу повідомили про підозру у службовій недбалості, через яку «чорні лісоруби» незаконно знищили понад 600 дерев та завдали державі збитків на понад 2,7 млн грн.

На Вінниччині правоохоронці повідомили про підозру майстру лісу «Гайсинського лісгоспу», який допустив незаконну вирубку дерев на майже 3 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що лісник неналежно виконував функції з охорони та збереження лісових насаджень на ввіреній йому ділянці. Він не реагував на факти незаконних рубок та не вживав заходів для їх припинення.

У результаті «чорні лісоруби» безперешкодно знищили понад 600 дерев різних порід. За висновками інженерно-екологічної експертизи, збитки становлять більше 2,7 млн грн.

Наразі вирішується питання про відшкодування завданих державі збитків.

Ліснику інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Слідчі готують клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

