Трамп примет решение по санкциям против РФ через две недели

Трамп сравнил Путина и Зеленского с «маслом и уксусом» и заявил, что не хочет присутствовать на их встрече.

Источник фото: Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель примет «очень важное решение», если война России против Украины не будет урегулирована.

«Я пойду тем или иным путем. Узнаем об этом через две недели… Я приму очень важное решение через две недели, если война в Украине не будет урегулирована», — сказал Трамп.

Он отметил, что рассматривает разные варианты, в частности введение санкций или даже отказ от каких-либо действий. Также политик заявил, что планирует установить, «чья это вина», если стороны не достигнут соглашения.

«Я знаю, что делаю», — добавил Трамп.

В то же время он сказал, что выразил недовольство ударом РФ по американскому заводу на Закарпатье.

Отметим, что еще вчера президент США заявил, что в течение двух недель будет известно, будет ли мир в Украине. А в случае чего, по его словам, возможно, придется «выбрать другой подход».

Как пишет Sky News, Дональд Трамп высказался относительно возможной встречи президентов Украины и России. Он сравнил Владимира Путина и Владимира Зеленского с «маслом и уксусом», отметив, что они «не очень ладят».

«Мы посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это немного как масло и уксус. Они не очень ладят, по очевидным причинам», — заявил Трамп.

Он также добавил, что не хотел бы присутствовать на такой встрече: «Но мы посмотрим. А потом посмотрим, придется ли мне там быть. Я бы предпочел не быть».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.