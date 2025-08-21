Трамп анонсував рішення щодо миру в Україні протягом двох тижнів

У разі невдачі, за його словами, доведеться «обрати інший підхід».

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом очікується визначеність щодо перспектив миру в Україні.

«Ми дізнаємося протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні. Після цього нам, можливо, доведеться обрати інший підхід», — наголосив Трамп.

Його слова пролунали на тлі триваючих дипломатичних дискусій між США, європейськими союзниками та Україною щодо можливих гарантій безпеки та шляхів завершення війни.

Перед цим Дональд Трамп розкритикував свого попередника Джо Байдена за те, що той «не давав Україні атакувати Росію».

Він наголосив, що перемогти агресора неможливо, якщо країну обмежують у можливостях для атаки.

Також Трамп заявив, що «попереду цікаві часи». Водночас він не уточнив, про що саме йдеться

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує санкції США, якщо Путін не готовий до прямих перемовин.

Водночас Politico пише, що європейські лідери будуть підігравати мирним зусиллям Трампа, але вважають, що мирні переговори проваляться.

