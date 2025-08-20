Практика судів
Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico

14:41, 20 серпня 2025
План європейських лідерів полягає в тому, щоб підігравати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.
Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico
Джерело фото: getty images
Стратегія європейських лідерів полягає в тому, щоб потурати Президенту США Дональду Трампу і хвалити його доти, доки він не дійде висновку, що йому потрібно зайняти більш жорстку позицію щодо Кремля. Європейська сторона вважає, що це безпрограшний підхід. Про це повідомляє Politico.

У зв'язку з підготовкою до можливого саміту за участю Росії та України лідери з усієї Європи провели 19 серпня серію екстрених переговорів, щоб зважити свої відповіді та обмінятися інформацією, отриманою під час обговорень у Білому домі напередодні.

За словами п’яти дипломатів, які побажали пролити світло на ці делікатні розмови на умовах анонімності, президенти, прем'єр-міністри та посли загалом підтримали Президента Франції Еммануеля Макрона, який вважає, що Путін не хоче миру. Вони висловили глибокий скептицизм щодо того, що Кремль вестиме переговори сумлінно, але з оптимізмом очікували, що Вашингтон покарає Росію, якщо Путін виявиться головною перешкодою на шляху до миру.

«Очевидно, що якщо ми опинимося в ситуації, коли Путін доведе, що він не хоче закінчувати війну, це змусить Трампа діяти і посилить аргументи на користь санкцій», — заявив дипломат з однієї з країн, представлених на віртуальному засіданні Європейської ради у вівторок.

Європейці вважають санкційний тиск США критично важливим для дипломатичного процесу, і багато хто стверджує, що Путін був змушений вступити в переговори з Трампом на Алясці лише після того, як Вашингтон запровадив високі мита проти Індії за купівлю нею життєво важливої для російської економіки сировини: нафти. Наступним драматичним кроком стане ескалація аналогічних санкцій, щоб обмежити найважливішу торгівлю Росії з Китаєм.

Другий дипломат підтвердив, що союзники з радістю підтримають американську ініціативу щодо укладення перемир'я не тому, що вони обов'язково вважали, що воно спрацює, а тому, що «це стане наочним випробуванням намірів Росії». Третій заявив, що гарантії безпеки, які розробляються, допоможуть Україні «вести переговори з позиції сили», а санкції забезпечать «нам важелі впливу на Путіна».

«Це постійна вправа з управління Трампом для всіх, включно, до речі, і з Путіним», — сказала виданню Фіона Гілл, колишня радниця Трампа під час його першого президентського терміну, а нині старший науковий співробітник Інституту Брукінгса.

Західні партнери обсипали Трампа похвалами, подякувавши йому за організацію переговорів, і висловили щире полегшення після того, як він, очевидно, дав суттєві запевнення в тому, що країна зіграє свою роль у гарантіях безпеки України в рамках мирної угоди. Однак за зачиненими дверима вони більше зосереджені на просуванні нових, жорстких економічних обмежень.

Крім того, Politico повідомляє, що у Європи немає реальних рішень щодо гарантій безпеки для України.

Автор: Наталя Мамченко

США ЄС Україна Дональд Трамп війна переговори

