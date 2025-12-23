На Львівщині викрили ділків, які підробляли одяг відомого бренду і торгували контрафактними навушниками

Фігуранти виготовляли і продавали контрафактний одяг і підроблену електроніку з маркуванням відомих торгових марок.

На Львівщині правоохоронці викрили шістьох мешканців області, які налагодили виготовлення та продаж підробленого одягу й електроніки під виглядом популярних брендів. Загальна вартість вилученого контрафактного товару становить близько 14 млн грн. Про це повідомила Кіберполіція.

Підробки, серед якої був як одяг, так і електронні гаджети, зловмисники збували через інтернет за допомогою онлайн-платформ і соціальних мереж, а також через фізичні точки продажу на території області.

При цьому фігуранти обіцяли якість продукції не гіршу за оригінальну.

Правоохоронці провели 15 обшуків за місцями проживання, реєстрації, здійснення протиправної діяльності та в автомобілях фігурантів. Вилучено мобільні телефони, компʼютерну техніку, годинники, майже 500 контрафактних навушників з маркуванням популярного виробника, грошові кошти загальною сумою понад 1 млн грн, чорнові записи та іншу документацію. Також виявлено й вилучено бирки контрафактної продукції відомого бренду одягу, швейну фурнітуру, рулони тканини.

За попередніми оцінками, вартість вилученого контрафактного товару становить близько 14 млн грн.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування з метою встановлення повного кола причетних до незаконної діяльності осіб та суми завданих збитків.

