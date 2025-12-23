  1. В Украине

Во Львовской области разоблачили дельцов, которые подделывали одежду известного бренда и торговали контрафактными наушниками

13:18, 23 декабря 2025
Фигуранты изготавливали и продавали контрафактную одежду и поддельную электронику с маркировкой известных торговых марок.
Во Львовской области правоохранители разоблачили шестерых жителей области, которые наладили изготовление и продажу поддельной одежды и электроники под видом популярных брендов. Общая стоимость изъятого контрафактного товара составляет около 14 млн грн. Об этом сообщила Киберполиция.

Подделки, среди которых были как одежда, так и электронные гаджеты, злоумышленники сбывали через интернет с помощью онлайн-платформ и социальных сетей, а также через физические точки продаж на территории области.

При этом фигуранты обещали качество продукции не хуже оригинальной.

Правоохранители провели 15 обысков по местам проживания, регистрации, осуществления противоправной деятельности, а также в автомобилях фигурантов. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, часы, почти 500 контрафактных наушников с маркировкой популярного производителя, денежные средства на общую сумму более 1 млн грн, черновые записи и другая документация. Также обнаружены и изъяты бирки контрафактной продукции известного бренда одежды, швейная фурнитура, рулоны ткани.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого контрафактного товара составляет около 14 млн грн.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование с целью установления полного круга лиц, причастных к незаконной деятельности, а также суммы причиненного ущерба.

Национальная полиция

