  1. В Україні

Кабмін спрямував 8,8 млрд грн на компенсацію громадянам за знищене агресором житло

15:06, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ухвалене рішення дозволить забезпечити фінансування цих сертифікатів і виплату компенсацій громадянам, які втратили житло внаслідок війни.
Кабмін спрямував 8,8 млрд грн на компенсацію громадянам за знищене агресором житло
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів 23 грудня виділив 8,8 млрд грн з резервного фонду державного бюджету для фінансування компенсацій громадянам за знищене житло. Кошти будуть спрямовані Мінрозвитку для фінансування житлових сертифікатів за програмою єВідновлення. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що станом на 18 грудня потреба у фінансуванні компенсацій за знищене житло становила 8,8 млрд грн, що відповідає 6 278 житловим сертифікатам.

«Надання компенсацій громадянам за знищене внаслідок війни житло — це прямий обов’язок держави. Ми маємо забезпечити фінансування вже виданих житлових сертифікатів і підтримати людей, які втратили свої домівки через збройну агресію російської федерації», — заявив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України єВідновлення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

ВРП відсторонила від правосуддя суддю Ольгу Лелик ще на два місяці — її підозрюють у смертельній ДТП

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]