Кабмін спрямував 8,8 млрд грн на компенсацію громадянам за знищене агресором житло

Ухвалене рішення дозволить забезпечити фінансування цих сертифікатів і виплату компенсацій громадянам, які втратили житло внаслідок війни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів 23 грудня виділив 8,8 млрд грн з резервного фонду державного бюджету для фінансування компенсацій громадянам за знищене житло. Кошти будуть спрямовані Мінрозвитку для фінансування житлових сертифікатів за програмою єВідновлення. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що станом на 18 грудня потреба у фінансуванні компенсацій за знищене житло становила 8,8 млрд грн, що відповідає 6 278 житловим сертифікатам.

«Надання компенсацій громадянам за знищене внаслідок війни житло — це прямий обов’язок держави. Ми маємо забезпечити фінансування вже виданих житлових сертифікатів і підтримати людей, які втратили свої домівки через збройну агресію російської федерації», — заявив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.