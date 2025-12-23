Кабмин направил 8,8 млрд грн на компенсацию гражданам за жилье, уничтоженное агрессором

Принятое решение позволит обеспечить финансирование этих сертификатов и выплату компенсаций гражданам, которые потеряли жилье в результате войны.

Кабинет Министров 23 декабря выделил 8,8 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета для финансирования компенсаций гражданам за уничтоженное жилье. Средства будут направлены Минразвития для финансирования жилищных сертификатов по программе єВідновлення. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Отмечается, что по состоянию на 18 декабря потребность в финансировании компенсаций за уничтоженное жилье составляла 8,8 млрд грн, что соответствует 6 278 жилищным сертификатам.

«Предоставление компенсаций гражданам за жилье, уничтоженное в результате войны, — это прямой долг государства. Мы должны обеспечить финансирование уже выданных жилищных сертификатов и поддержать людей, которые потеряли свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации», — заявил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

