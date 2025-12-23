  1. В Украине

Кабмин направил 8,8 млрд грн на компенсацию гражданам за жилье, уничтоженное агрессором

15:06, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Принятое решение позволит обеспечить финансирование этих сертификатов и выплату компенсаций гражданам, которые потеряли жилье в результате войны.
Кабмин направил 8,8 млрд грн на компенсацию гражданам за жилье, уничтоженное агрессором
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров 23 декабря выделил 8,8 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета для финансирования компенсаций гражданам за уничтоженное жилье. Средства будут направлены Минразвития для финансирования жилищных сертификатов по программе єВідновлення. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Отмечается, что по состоянию на 18 декабря потребность в финансировании компенсаций за уничтоженное жилье составляла 8,8 млрд грн, что соответствует 6 278 жилищным сертификатам.

«Предоставление компенсаций гражданам за жилье, уничтоженное в результате войны, — это прямой долг государства. Мы должны обеспечить финансирование уже выданных жилищных сертификатов и поддержать людей, которые потеряли свои дома из-за вооруженной агрессии Российской Федерации», — заявил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины єВідновлення

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

ВСП отстранил от правосудия судью Ольгу Лелик еще на два месяца — ее подозревают в смертельном ДТП

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения.

Командировка судей в 2026 году: какое решение принял ВСП после представления ВККС

Решения касаются судей из Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]