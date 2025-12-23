Україна створює Національну установу розвитку за прикладом KfW: закон запрацює з 2026 року

За приклад такої установи брали Кредитну установу для відбудови (KfW), створену у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частину Плану Маршала.

З 1 січня нового року в Україні набере чинності закон «Про Національну установу розвитку» №4622-IX, основна мета якої — сприяти економічному та соціальному розвитку і відновленню України шляхом підтримки бізнесу, впровадження програм розвитку та надання фінансової допомоги цільовим групам.

Прикладом такої установи і загальновизнаною історією успіху є Кредитна установа для відбудови (KfW), створена у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частина Плану Маршала.

Національна установа розвитку, зокрема, надаватиме фінансову підтримку підприємцям малого та середнього бізнесу і іншим цільовим групам: кредити, гарантії, гранти та безповоротну допомогу. Вона також розроблятиме програми і проєкти розвитку на державному, місцевому та міжнародному рівнях.

Фінансувати свою діяльність установа зможе за рахунок державного і місцевого бюджетів, міжнародної допомоги та інших законних джерел. Мінімальна частка держави у статутному капіталі Національної установи розвитку має становити 51 %.

У парламенті зазначають, що для забезпечення прозорості та підзвітності щороку на офіційному вебсайті установи публікуватимуться звіт про діяльність та фінансова звітність з відповідними аудиторськими висновками.

Крім того, Закон №4622-IX має вдосконалити інструменти Експортно-кредитного агентства (ЕКА): страхування та перестрахування кредитів українських компаній, які інвестують у об’єкти та інфраструктуру, з покриттям воєнних і політичних ризиків. Це стосується, зокрема, розвитку переробної промисловості та експорту товарів українського походження.

Нагадаємо, що ЕКА була заснована у 2018 році. Єдиним її засновником і акціонером є держава в особі Кабінету Міністрів.

