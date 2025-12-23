  1. В Україні
  2. / Законодавство

Україна створює Національну установу розвитку за прикладом KfW: закон запрацює з 2026 року

13:36, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За приклад такої установи брали Кредитну установу для відбудови (KfW), створену у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частину Плану Маршала.
Україна створює Національну установу розвитку за прикладом KfW: закон запрацює з 2026 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

 

З 1 січня нового року в Україні набере чинності закон «Про Національну установу розвитку» №4622-IX, основна мета якої — сприяти економічному та соціальному розвитку і відновленню України шляхом підтримки бізнесу, впровадження програм розвитку та надання фінансової допомоги цільовим групам.

Прикладом такої установи і загальновизнаною історією успіху є Кредитна установа для відбудови (KfW), створена у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частина Плану Маршала.

Національна установа розвитку, зокрема, надаватиме фінансову підтримку підприємцям малого та середнього бізнесу і іншим цільовим групам: кредити, гарантії, гранти та безповоротну допомогу. Вона також розроблятиме програми і проєкти розвитку на державному, місцевому та міжнародному рівнях.

Фінансувати свою діяльність установа зможе за рахунок державного і місцевого бюджетів, міжнародної допомоги та інших законних джерел. Мінімальна частка держави у статутному капіталі Національної установи розвитку має становити 51 %.

У парламенті зазначають, що для забезпечення прозорості та підзвітності щороку на офіційному вебсайті установи публікуватимуться звіт про діяльність та фінансова звітність з відповідними аудиторськими висновками.

Крім того, Закон №4622-IX має вдосконалити інструменти Експортно-кредитного агентства (ЕКА): страхування та перестрахування кредитів українських компаній, які інвестують у об’єкти та інфраструктуру, з покриттям воєнних і політичних ризиків. Це стосується, зокрема, розвитку переробної промисловості та експорту товарів українського походження.

Нагадаємо, що ЕКА була заснована у 2018 році. Єдиним її засновником і акціонером є держава в особі Кабінету Міністрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон бізнес Кабінет Міністрів України Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

ВРП відсторонила від правосуддя суддю Ольгу Лелик ще на два місяці — її підозрюють у смертельній ДТП

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Відрядження суддів у 2026 році: яке рішення ухвалила ВРП після подання ВККС

Рішення стосуються суддів з Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.

ВРП звільнила у відставку трьох суддів та залишила без розгляду заяву судді Волкової

Серед звільнених — судді з Закарпаття, Кіровоградщини та Києва.

Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]