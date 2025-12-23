Украина создает Национальное учреждение развития по примеру KfW: закон заработает с 2026 года

В качестве примера такой институции была взята Кредитная организация для восстановления (KfW), созданная в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршалла.

С 1 января нового года в Украине вступит в силу закон «О Национальном учреждении развития» №4622-IX, основная цель которого — способствовать экономическому и социальному развитию и восстановлению Украины путём поддержки бизнеса, внедрения программ развития и предоставления финансовой помощи целевым группам.

Примером такой институции и общепризнанной историей успеха является Кредитная организация для восстановления (KfW), созданная в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршалла.

Национальное учреждение развития, в частности, будет предоставлять финансовую поддержку предпринимателям малого и среднего бизнеса и другим целевым группам: кредиты, гарантии, гранты и безвозвратную помощь. Оно также будет разрабатывать программы и проекты развития на государственном, местном и международном уровнях.

Финансировать свою деятельность учреждение сможет за счёт государственного и местных бюджетов, международной помощи и других законных источников. Минимальная доля государства в уставном капитале Национального учреждения развития должна составлять 51 %.

В парламенте отмечают, что для обеспечения прозрачности и подотчётности ежегодно на официальном веб-сайте учреждения будут публиковаться отчёт о деятельности и финансовая отчётность с соответствующими аудиторскими заключениями.

Кроме того, Закон №4622-IX должен усовершенствовать инструменты Экспортно-кредитного агентства (ЭКА): страхование и перестрахование кредитов украинских компаний, которые инвестируют в объекты и инфраструктуру, с покрытием военных и политических рисков. Это касается, в частности, развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров украинского происхождения.

Напомним, что ЭКА было основано в 2018 году. Единственным его учредителем и акционером является государство в лице Кабинета Министров.

