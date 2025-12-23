  1. Суспільство

Чи має право на призначення пенсії особа, якій у лютому виповнюється 60 років і має стаж 33 роки — відповідь ПФ

14:48, 23 грудня 2025
Українцям нагадали, скільки років страхового стажу для призначення пенсії за віком необхідно мати у 2026 році
Пенсійний фонд продовжує відповідати на запитання щодо призначення виплат.

Цього разу до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області звернулася особа з наступним запитанням: «У лютому 2026 року мені виповнюється 60 років, маю стаж 33 роки 2 місяці. Чи маю я право на призначення пенсії за віком та які документи необхідно подати».

«Так, маєте», - відповіли у ПФ.

Там нагадали, що згідно з Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» вік виходу на пенсію (60, 63 або 65 років) визначає набутий особою страховий стаж. Враховуючи ці показники, для кожного віку передбачена відповідна тривалість страхового стажу, яка дає право на призначення пенсії.

Так, відповідно до статті 26 цього закону тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком у 2026 році, становить:

- після досягнення віку 60 років — не менше 33 років;

- після досягнення віку 63 роки — не менше 23 років;

- після досягнення віку 65 років — не менше 15 років.

У ПФ додали, якщо віку 60 / 63 / 65 років людина досягла у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії у 2026 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 32 / 22 / 15 років відповідно.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

