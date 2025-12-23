Имеет ли право на назначение пенсии лицо, которому в феврале исполняется 60 лет и имеет стаж 33 года — ответ ПФ

Украинцам напомнили, сколько лет страхового стажа необходимо иметь для назначения пенсии по возрасту в 2026 году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд продолжает отвечать на вопросы о назначении выплат.

На этот раз в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области обратилось лицо со следующим вопросом: «В феврале 2026 года мне исполняется 60 лет, имею стаж 33 года 2 месяца. Имею ли я право на назначение пенсии по возрасту и какие документы необходимо подать».

«Да, имеете», — ответили в ПФ.

Там напомнили, что согласно Закону Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» возраст выхода на пенсию (60, 63 или 65 лет) определяется приобретенным лицом страховым стажем. С учетом этих показателей для каждого возраста предусмотрена соответствующая продолжительность страхового стажа, которая дает право на назначение пенсии.

Так, в соответствии со статьей 26 этого закона продолжительность страхового стажа, дающая право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет:

после достижения возраста 60 лет — не менее 33 лет;

после достижения возраста 63 лет — не менее 23 лет;

после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет.

В ПФ добавили, что если возраста 60 / 63 / 65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет соответственно 32 / 22 / 15 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.