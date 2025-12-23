Україна з 2026 року змінить підхід до створення та доставки шкільних підручників

Україна готується до змін у забезпеченні шкіл підручниками.

У 2026 році Україна перейде на дворічний цикл створення шкільних підручників і продовжить впровадження моделі їх прямої доставки від видавництв до закладів освіти. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова під час пресконференції в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Кузьмичової, у 2025 році МОН спробувало новий підхід до логістики підручників. Якщо раніше вони спершу надходили на обласні бази, а вже звідти розвозилися до шкіл, то цього року видавництва вперше здійснювали доставку безпосередньо до закладів освіти.

Нову модель протестували на близько 30% накладу — понад 2 млн підручників. За результатами, 90% закладів освіти, які взяли участь у пілоті, заявили про бажаність переходу на таку модель з 2026 року.

Крім того, згідно з матеріалами, представленими на пресконференції, з наступного року Україна перейде з однорічного на дворічний цикл створення підручників.

