Украина с 2026 года изменит подход к созданию и доставке школьных учебников

В 2026 году Украина перейдет на двухлетний цикл создания школьных учебников и продолжит внедрение модели их прямой доставки от издательств в учреждения образования. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева во время пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

По словам Кузьмичевой, в 2025 году МОН опробовало новый подход к логистике учебников. Если раньше они сначала поступали на областные базы, а уже оттуда развозились по школам, то в этом году издательства впервые осуществляли доставку непосредственно в учреждения образования.

Новую модель протестировали примерно на 30% тиража — более 2 млн учебников. По результатам, 90% учреждений образования, которые приняли участие в пилоте, заявили о желательности перехода на такую модель с 2026 года.

Кроме того, согласно материалам, представленным на пресс-конференции, со следующего года Украина перейдёт с однолетнего на двухлетний цикл создания учебников.

