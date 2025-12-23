ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11.12.2024 № 366/зп-24 оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 1800 прогнозованих вакантних посад суддів у місцевих судах та затверджено текст оголошення про добір кандидатів на посаду судді місцевого суду.

Відповідно до вказаного оголошення строк подання заяви та документів для участі в доборі встановлений з 01.03.2025 до 30.03.2025 (включно).

Заява та документи для участі в доборі подаються в електронній формі через офіційний вебсайт ВККС шляхом заповнення відповідних форм, шаблонів, завантаження електронних документів або сканованих копій документів у вигляді файлів.

У підпункті 13.15.1 пункту 13 оголошення зазначено, що для участі у доборі необхідно подати, зокрема, витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» та що такий документ має бути отримано не раніше 01.03.2025.

29.03.2025 до Комісії надійшла заява позивача про участь у доборі. До вказаної заяви долучено витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» ФОВА-003307197, яким підтверджується, що станом на 28.02.2025 позивач є особою, стосовно якої відсутні відомості, зокрема, про наявність незнятої чи непогашеної судимості.

Рішенням ВККС, ухваленим у складі колегії, від 08.05.2025 № 304/дс-25 відмовлено позивачу у допуску до участі в доборі на посаду судді місцевого суду, оголошеному рішенням Комісії від 11 грудня 2024 року № 366/зп-24, з підстав, установлених статтею 73 Закону про судоустрій, а саме: неподання всіх необхідних документів та/або подання документів, що не відповідають установленим законом вимогам.

Відповідно до частини третьої статті 73 Закону про судоустрій особи, які не подали всіх необхідних документів та/або подали документи, що не відповідають установленим законом вимогам, а також особи, які згідно з поданими документами не відповідають установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді, до участі у доборі на посаду судді не допускаються.

Фактичною підставою для ухвалення такого рішення було те, що позивач, на думку відповідача, не підтвердив відповідності вимозі щодо відсутності незнятої чи непогашеної судимості, оскільки подав витяг з інформаційно-аналітичної системи про відсутність судимості, який, за оцінкою ВККС, не відповідав вимогам щодо актуальності документа на дату подання документів для участі в доборі.

Розглядаючи апеляційну скаргу у справі № 990/211/25 Велика Палата Верховного Суду зазначила наступне.

Аналіз частини першої статті 72 Закону про судоустрій свідчить, що наведений у ній перелік документів не є вичерпним. Це прямо випливає з пункту 13 вказаної норми, де передбачено необхідність подання «інших документів», однак такі документи повинні бути безпосередньо пов`язані з вимогами до кандидатів на посаду судді, що встановлені у статті 69 Закону про судоустрій.

Отже, хоча Закон про судоустрій окремо не встановлює обов`язку кандидата подавати витяг про відсутність незнятої чи непогашеної судимості, але оскільки відсутність судимості є однією з вимог до кандидата на посаду судді (пункт 3 частини другої статті 69 цього Закону), подання такого документа можна віднести до категорії «інших документів», які підтверджують відповідність кандидата цій вимозі.

Таким чином, вимога про подання кандидатом документа, що підтверджує відсутність незнятої чи непогашеної судимості, у цьому випадку не може розцінюватися як вимога про подання документів, не передбачених статтею 72 Закону про судоустрій.

Як установив суд першої інстанції, позивач подав витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований станом на 28.02.2025, тобто датований раніше ніж 01.03.2025 - дати, з якою на вимогу Комісії витяг мав підтверджувати відповідність кандидата вимозі щодо відсутності незнятої чи непогашеної судимості.

Дійсно, з формального погляду різниця у датах у межах одного дня може видаватися неістотним відхиленням.

Закон про судоустрій прямо передбачає, що неістотні недоліки змісту поданих документів не є підставою для відмови у допуску до участі в доборі на посаду судді. Неістотними визнаються такі недоліки, які не перешкоджають розумінню змісту поданих документів (частина п`ята статті 75 Закону про судоустрій).

Водночас необхідно врахувати, що частиною другою статті 73 Закону про судоустрій визначено, що участь у доборі на посаду судді можуть брати особи, які подали необхідні документи, визначені статтею 72 цього Закону, та відповідають установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді на день подання заяви про участь у доборі.

Ця норма чітко вказує на те, що всі подані кандидатом на посаду судді документи мають підтверджувати відповідність вказаного кандидата вимогам, встановленим Законом про судоустрій, саме на день подання заяви про участь у доборі.

Отже, для того щоб відхилення у даті витягу можна було б віднести до категорії «неістотних недоліків», необхідно встановити, чи дозволяв поданий документ достовірно підтвердити відсутність у кандидата незнятої чи непогашеної судимості саме на відповідну дату.

ВП ВС зазначила, що відомості щодо наявності чи відсутності судимості не є сталими та теоретично можуть зазнавати змін навіть у межах одного дня. Саме з огляду на необхідність забезпечення максимально можливої актуальності поданих даних Комісія й визначила конкретну дату, не раніше якої відповідний документ мав бути сформований.

Визначення Комісією саме 01.03.2025 як дати, не раніше якої мав бути сформований відповідний витяг, не є свавільним, оскільки зазначена дата є першим днем, з якого розпочато строк подання заяв та документів від кандидатів на посаду судді. Відповідно всі документи, отримані після початку цього строку, об`єктивно відображають відомості станом на час їх подання і можуть вважатися такими, що підтверджують відповідність кандидата вимогам Закону про судоустрій на визначену законом дату.

Таке регулювання має логічне пояснення. Відповідно до Порядку доступу до відомостей інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 № 207 (далі - Порядок), строк опрацювання запиту про видачу витягу про відсутність судимості може становити до 30 календарних днів. За таких умов особа не може точно передбачити дату фактичного формування витягу, що й обумовлює вимогу подавати документ, сформований у межах строку подання документів, аби забезпечити його максимальну актуальність.

Отже, відсутність у Законі про судоустрій прямої вимоги щодо подання кандидатом витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформованого не раніше 01.03.2025, сама по собі не свідчить про перевищення Комісією своїх повноважень чи про встановлення нових правил добору. Визначення ВККС такої дати випливає з положень частини другої статті 73 цього Закону, відповідно до яких відповідність кандидата вимогам статті 69 цього Закону має оцінюватися станом на день подання заяви про участь у доборі.

З огляду на викладене не можна погодитися з доводами про те, що різниця в датах у межах одного дня автоматично свідчить про неістотність такого недоліку. Ключовим критерієм неістотності змістових недоліків відповідно до частини п`ятої статті 73 Закону про судоустрій є те, що такі недоліки не повинні перешкоджати розумінню змісту документа та не повинні впливати на можливість встановлення відповідності кандидата вимогам Закону про судоустрій.

У цьому випадку недотримання вимог щодо дати формування витягу про відсутність судимості позбавляла Комісію можливості з достовірністю встановити, що відомості про судимість кандидата є актуальними. Така розбіжність не стосується технічного оформлення документа, а безпосередньо зачіпає змістовий критерій, який має істотне значення для підтвердження однієї з базових вимог до кандидата на посаду судді - відсутності незнятої чи непогашеної судимості.

Посилання позивача на те, що поданню належного документа завадили технічні збої у роботі сервісів, могли б мати значення у випадку, якби відповідний документ був поданий із запізненням та за наявності об`єктивних обставин, які не дозволили отримати й подати його раніше (зокрема, у разі опрацювання запиту понад 30-денний строк, установлений Порядком).

Однак у цій справі позивач не подавав витяг із запізненням; навпаки, документ був поданий своєчасно, у межах установленого строку подання документів, але з датою формування, що передувала одному дню, визначеному Комісією як орієнтир для підтвердження актуальності відомостей.

Не можна прийняти й посилання позивача на те, що останній завчасно звернувся із запитом про отримання витягу. Дійсно, враховуючи можливий строк опрацювання запиту до 30 календарних днів, могла б виникнути ситуація, коли кандидат подає запит наперед, але отримує документ раніше, ніж розпочинається строк подання документів, що, у свою чергу, не залежить від волі заявника.

Такі аргументи могли б бути релевантними в разі, якщо б позивач повторно подав запит у межах строку подання документів, але відповідь на нього не була б надана у встановлений строк з причин, що не залежали від нього. У такій ситуації подання документа, сформованого раніше, могло б бути виправданим.

Проте у цій справі позивач не здійснював повторного звернення та не довів наявності об`єктивних перешкод для отримання витягу у межах строку подання документів. За таких обставин подання документа, сформованого до визначеної Комісією дати, не можна виправдати обставинами, на які посилається позивач.

Автор: Тарас Лученко

