БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 11.12.2024 № 366/зп-24 объявлен отбор кандидатов на должность судьи местного суда с учетом 1800 прогнозируемых вакантных должностей судей в местных судах и утвержден текст объявления об отборе кандидатов на должность судьи местного суда.

В соответствии с указанным объявлением срок подачи заявления и документов для участия в отборе установлен с 01.03.2025 по 30.03.2025 (включительно).

Заявление и документы для участия в отборе подаются в электронной форме через официальный веб-сайт ВККС путем заполнения соответствующих форм, шаблонов, загрузки электронных документов или сканированных копий документов в виде файлов.

В подпункте 13.15.1 пункта 13 объявления указано, что для участия в отборе необходимо подать, в частности, выписку из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости» и что такой документ должен быть получен не ранее 01.03.2025.

29.03.2025 в Комиссию поступило заявление истца об участии в отборе. К указанному заявлению была приложена выписка из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости» ФОВА-003307197, которой подтверждается, что по состоянию на 28.02.2025 истец является лицом, в отношении которого отсутствуют сведения, в частности, о наличии неснятой или непогашенной судимости.

Решением ВККС, принятым в составе коллегии, от 08.05.2025 № 304/дс-25 истцу отказано в допуске к участию в отборе на должность судьи местного суда, объявленном решением Комиссии от 11 декабря 2024 года № 366/зп-24, по основаниям, установленным статьей 73 Закона о судоустройстве, а именно: неподача всех необходимых документов и/или подача документов, не соответствующих установленным законом требованиям.

В соответствии с частью третьей статьи 73 Закона о судоустройстве лица, которые не подали всех необходимых документов и/или подали документы, не соответствующие установленным законом требованиям, а также лица, которые согласно поданным документам не соответствуют установленным этим Законом требованиям к кандидату на должность судьи, к участию в отборе на должность судьи не допускаются.

Фактическим основанием для принятия такого решения было то, что истец, по мнению ответчика, не подтвердил соответствие требованию об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, поскольку подал выписку из информационно-аналитической системы об отсутствии судимости, которая, по оценке ВККС, не соответствовала требованиям актуальности документа на дату подачи документов для участия в отборе.

Рассматривая апелляционную жалобу по делу № 990/211/25, Большая Палата Верховного Суда указала следующее.

Анализ части первой статьи 72 Закона о судоустройстве свидетельствует о том, что приведенный в ней перечень документов не является исчерпывающим. Это прямо следует из пункта 13 указанной нормы, в котором предусмотрена необходимость подачи «других документов», однако такие документы должны быть непосредственно связаны с требованиями к кандидатам на должность судьи, установленными статьей 69 Закона о судоустройстве.

Следовательно, хотя Закон о судоустройстве отдельно не устанавливает обязанности кандидата подавать выписку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, однако поскольку отсутствие судимости является одним из требований к кандидату на должность судьи (пункт 3 части второй статьи 69 этого Закона), подача такого документа может быть отнесена к категории «других документов», подтверждающих соответствие кандидата этому требованию.

Таким образом, требование о подаче кандидатом документа, подтверждающего отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в данном случае не может рассматриваться как требование о подаче документов, не предусмотренных статьей 72 Закона о судоустройстве.

Как установил суд первой инстанции, истец подал выписку из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированную по состоянию на 28.02.2025, то есть датированную ранее чем 01.03.2025 — даты, с которой по требованию Комиссии выписка должна была подтверждать соответствие кандидата требованию об отсутствии неснятой или непогашенной судимости.

Действительно, с формальной точки зрения разница в датах в пределах одного дня может казаться несущественным отклонением.

Закон о судоустройстве прямо предусматривает, что несущественные недостатки содержания поданных документов не являются основанием для отказа в допуске к участию в отборе на должность судьи. Несущественными признаются такие недостатки, которые не препятствуют пониманию содержания поданных документов (часть пятая статьи 75 Закона о судоустройстве).

В то же время необходимо учитывать, что частью второй статьи 73 Закона о судоустройстве определено, что участие в отборе на должность судьи могут принимать лица, которые подали необходимые документы, определенные статьей 72 этого Закона, и соответствуют установленным этим Законом требованиям к кандидату на должность судьи на день подачи заявления об участии в отборе.

Эта норма четко указывает на то, что все поданные кандидатом на должность судьи документы должны подтверждать соответствие указанного кандидата требованиям, установленным Законом о судоустройстве, именно на день подачи заявления об участии в отборе.

Следовательно, для того чтобы отклонение в дате выписки могло быть отнесено к категории «несущественных недостатков», необходимо установить, позволял ли поданный документ достоверно подтвердить отсутствие у кандидата неснятой или непогашенной судимости именно на соответствующую дату.

ВП ВС указала, что сведения о наличии или отсутствии судимости не являются постоянными и теоретически могут изменяться даже в пределах одного дня. Именно с учетом необходимости обеспечения максимально возможной актуальности поданных данных Комиссия и определила конкретную дату, не ранее которой соответствующий документ должен был быть сформирован.

Определение Комиссией именно 01.03.2025 как даты, не ранее которой должна была быть сформирована соответствующая выписка, не является произвольным, поскольку указанная дата является первым днем, с которого начался срок подачи заявлений и документов от кандидатов на должность судьи. Соответственно, все документы, полученные после начала этого срока, объективно отражают сведения по состоянию на момент их подачи и могут считаться такими, которые подтверждают соответствие кандидата требованиям Закона о судоустройстве на определенную законом дату.

Такое регулирование имеет логическое объяснение. В соответствии с Порядком доступа к сведениям информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», утвержденным приказом Министерства внутренних дел Украины от 30.03.2022 № 207 (далее — Порядок), срок обработки запроса о выдаче выписки об отсутствии судимости может составлять до 30 календарных дней. В таких условиях лицо не может точно предусмотреть дату фактического формирования выписки, что и обусловливает требование подавать документ, сформированный в пределах срока подачи документов, чтобы обеспечить его максимальную актуальность.

Следовательно, отсутствие в Законе о судоустройстве прямого требования о подаче кандидатом выписки из информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», сформированной не ранее 01.03.2025, само по себе не свидетельствует о превышении Комиссией своих полномочий или об установлении новых правил отбора. Определение ВККС такой даты вытекает из положений части второй статьи 73 этого Закона, согласно которым соответствие кандидата требованиям статьи 69 этого Закона должно оцениваться по состоянию на день подачи заявления об участии в отборе.

С учетом изложенного нельзя согласиться с доводами о том, что разница в датах в пределах одного дня автоматически свидетельствует о несущественности такого недостатка. Ключевым критерием несущественности содержательных недостатков в соответствии с частью пятой статьи 73 Закона о судоустройстве является то, что такие недостатки не должны препятствовать пониманию содержания документа и не должны влиять на возможность установления соответствия кандидата требованиям Закона о судоустройстве.

В данном случае несоблюдение требований относительно даты формирования выписки об отсутствии судимости лишало Комиссию возможности с достоверностью установить, что сведения о судимости кандидата являются актуальными. Такое расхождение не касается технического оформления документа, а непосредственно затрагивает содержательный критерий, имеющий существенное значение для подтверждения одного из базовых требований к кандидату на должность судьи — отсутствия неснятой или непогашенной судимости.

Ссылки истца на то, что подаче надлежащего документа помешали технические сбои в работе сервисов, могли бы иметь значение в случае, если бы соответствующий документ был подан с опозданием и при наличии объективных обстоятельств, которые не позволили получить и подать его ранее (в частности, в случае обработки запроса сверх 30-дневного срока, установленного Порядком).

Однако в данном деле истец не подавал выписку с опозданием; напротив, документ был подан своевременно, в пределах установленного срока подачи документов, но с датой формирования, которая предшествовала одному дню, определенному Комиссией как ориентир для подтверждения актуальности сведений.

Нельзя принять и ссылки истца на то, что он заблаговременно обратился с запросом о получении выписки. Действительно, учитывая возможный срок обработки запроса до 30 календарных дней, могла возникнуть ситуация, когда кандидат подает запрос заранее, но получает документ раньше, чем начинается срок подачи документов, что, в свою очередь, не зависит от воли заявителя.

Такие аргументы могли бы быть релевантными в случае, если бы истец повторно подал запрос в пределах срока подачи документов, но ответ на него не был бы предоставлен в установленный срок по причинам, не зависящим от него. В такой ситуации подача документа, сформированного ранее, могла бы быть оправданной.

Однако в данном деле истец не осуществлял повторного обращения и не доказал наличие объективных препятствий для получения выписки в пределах срока подачи документов. При таких обстоятельствах подача документа, сформированного до определенной Комиссией даты, не может быть оправдана обстоятельствами, на которые ссылается истец.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.