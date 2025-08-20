Практика судов
Европейские лидеры считают, что мирные переговоры провалятся, но будут подыгрывать мирным усилиям Трампа – Politico

14:41, 20 августа 2025
План европейских лидеров состоит в том, чтобы подыгрывать мирным усилиям Трампа до тех пор, пока он не поймет, что надо усилить санкции.
Источник фото: getty images
Стратегия европейских лидеров заключается в том, чтобы потакать Президенту США Дональду Трампу и хвалить его до тех пор, пока он не придет к выводу, что ему нужно занять более жесткую позицию по отношению к Кремлю. Европейская сторона считает, что это беспроигрышный подход. Об этом сообщает Politico.

В связи с подготовкой к возможному саммиту с участием России и Украины лидеры со всей Европы провели 19 августа серию экстренных переговоров, чтобы взвесить свои ответы и обменяться информацией, полученной в ходе обсуждений в Белом доме накануне.

По словам пяти дипломатов, пожелавших пролить свет на эти деликатные разговоры на условиях анонимности, президенты, премьер-министры и послы в целом поддержали Президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что Путин не хочет мира. Они выразили глубокий скептицизм в отношении того, что Кремль будет вести переговоры добросовестно, но с оптимизмом ожидали, что Вашингтон накажет Россию, если Путин окажется главным препятствием на пути к миру.

«Очевидно, что если мы окажемся в ситуации, когда Путин докажет, что он не хочет заканчивать войну, это вынудит Трампа действовать и усилит аргументы в пользу санкций», — заявил дипломат из одной из стран, представленных на виртуальном заседании Европейского совета во вторник.

Европейцы считают санкционное давление США критически важным для дипломатического процесса, и многие утверждают, что Путин был вынужден вступить в переговоры с Трампом на Аляске только после того, как Вашингтон ввел высокие пошлины против Индии за покупку ею жизненно важного для российской экономики сырья: нефти. Следующим драматичным шагом станет эскалация аналогичных санкций, чтобы ограничить важнейшую торговлю России с Китаем.

Второй дипломат подтвердил, что союзники с радостью поддержат американскую инициативу по заключению перемирия не потому, что они обязательно считали, что оно сработает, а потому, что «это станет наглядным испытанием намерений России». Третий заявил, что разрабатываемые гарантии безопасности помогут Украине «вести переговоры с позиции силы», а санкции обеспечат «нам рычаги воздействия на Путина».

«Это постоянное упражнение по управлению Трампом для всех, включая, кстати, и Путина», — сказала изданию Фиона Хилл, бывший советник Трампа во время его первого президентского срока, а ныне старший научный сотрудник Института Брукингса.

Западные партнеры осыпали Трампа похвалами, поблагодарив его за организацию переговоров, и выразили искреннее облегчение после того, как он, по всей видимости, дал существенные заверения в том, что страна сыграет свою роль в гарантиях безопасности Украины в рамках мирного соглашения. Однако за закрытыми дверями они больше сосредоточены на продвижении новых, жестких экономических ограничений.

Кроме того, Politico сообщает, что у Европы нет реальных решений по гарантиям безопасности для Украины.

Автор: Наталя Мамченко

США ЕС Украина Дональд Трамп война переговоры

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
