Почему суд возвращает иск: важные решения Верховного Суда

Какие основания для возврата иска — ключевые правовые позиции Верховного Суда.

Когда суд может вернуть иск без рассмотрения и какие ошибки чаще всего становятся основанием для этого? В материале — позиции Верховного Суда относительно оснований возврата иска, подачи документов по электронной почте, полномочий представителя и обязательной регистрации электронных кабинетов в ЕСИТС.

5ААС обнародовал правовые позиции — кратко, по сути и со ссылками на решения, формирующие практику, в частности:

иск подан лицом, не имеющим административно-процессуальной дееспособности

или

иск не подписан либо подписан лицом, не имевшим права его подписывать (п. 3 ч. 4 ст. 169).

Относительно подачи иска по электронной почте

Обращение физического лица (за исключением адвокатов и других лиц, предусмотренных пунктом 10 Положения об ЕСИТС) в суд через официальный электронный адрес суда с процессуальным электронным документом, подписанным электронной цифровой подписью, является надлежащим и правомерным способом непосредственного обращения в суд, который приравнивается к непосредственному обращению в суд через канцелярию либо традиционными средствами почтовой связи и должен квалифицироваться именно как непосредственное обращение в суд.

Постановление БП ВС от 13.09.2023 по делу 204/2321/22.

Относительно определения административно-процессуальной дееспособности представителя истца

Электронное поручение, которое может быть предоставлено с помощью подсистемы «Электронный суд», выдается при наличии у соответствующего лица — доверителя и его представителя — личных электронных кабинетов в подсистеме «Электронный суд», что предполагает наличие у таких лиц электронной цифровой подписи. Электронное поручение выдается только при условии его подписания электронным ключом доверителем с использованием алгоритмов, определенных в подсистеме «Электронный суд». В дальнейшем такое электронное поручение автоматически добавляется к исковому заявлению, поданному представителем от имени доверителя через подсистему «Электронный суд».

Постановление КАС ВС от 16.10.2025 по делу 600/1029/25-а.

Относительно обязательной регистрации электронных кабинетов в Единой судебной информационно-коммуникационной системе

Если заявление подано адвокатом (который в силу требований ч. 6 статьи 18 КАС Украины обязан зарегистрировать свой электронный кабинет в ЕСИТС) средствами электронной почты, а не через подсистему «Электронный суд», и в содержании такого заявления отсутствуют сведения о наличии/отсутствии у адвоката электронного кабинета, то в силу требований части 6 статьи 18 и части 2 статьи 167 КАС Украины заявление адвоката — представителя истца об ознакомлении с материалами дела подлежит возврату без рассмотрения.

Определение КАС ВС от 26 октября 2023 года по делу №640/33154/20.

Согласно абз. 2 ч. 6 статьи 18 КАС Украины процессуальные последствия, предусмотренные КАС в случае обращения в суд с документом лица, которое в соответствии с этой частью обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его, применяются судом также в случаях, если интересы такого лица в деле представляет адвокат. Наличие Электронного кабинета у представителя стороны не влияет и не освобождает от такой обязанности юридическое лицо, о чем прямо указано в абзаце втором части шестой статьи 18 КАС Украины.

Определение КАС ВС от 22.04.2025 по делу 320/12537/23.

