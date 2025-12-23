  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Почему суд возвращает иск: важные решения Верховного Суда

10:18, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие основания для возврата иска — ключевые правовые позиции Верховного Суда.
Почему суд возвращает иск: важные решения Верховного Суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Когда суд может вернуть иск без рассмотрения и какие ошибки чаще всего становятся основанием для этого? В материале — позиции Верховного Суда относительно оснований возврата иска, подачи документов по электронной почте, полномочий представителя и обязательной регистрации электронных кабинетов в ЕСИТС.

5ААС обнародовал правовые позиции — кратко, по сути и со ссылками на решения, формирующие практику, в частности:

  • иск подан лицом, не имеющим административно-процессуальной дееспособности

или

  • иск не подписан либо подписан лицом, не имевшим права его подписывать (п. 3 ч. 4 ст. 169).

Относительно подачи иска по электронной почте

Обращение физического лица (за исключением адвокатов и других лиц, предусмотренных пунктом 10 Положения об ЕСИТС) в суд через официальный электронный адрес суда с процессуальным электронным документом, подписанным электронной цифровой подписью, является надлежащим и правомерным способом непосредственного обращения в суд, который приравнивается к непосредственному обращению в суд через канцелярию либо традиционными средствами почтовой связи и должен квалифицироваться именно как непосредственное обращение в суд.

Постановление БП ВС от 13.09.2023 по делу 204/2321/22.

Относительно определения административно-процессуальной дееспособности представителя истца

Электронное поручение, которое может быть предоставлено с помощью подсистемы «Электронный суд», выдается при наличии у соответствующего лица — доверителя и его представителя — личных электронных кабинетов в подсистеме «Электронный суд», что предполагает наличие у таких лиц электронной цифровой подписи. Электронное поручение выдается только при условии его подписания электронным ключом доверителем с использованием алгоритмов, определенных в подсистеме «Электронный суд». В дальнейшем такое электронное поручение автоматически добавляется к исковому заявлению, поданному представителем от имени доверителя через подсистему «Электронный суд».

Постановление КАС ВС от 16.10.2025 по делу 600/1029/25-а.

Относительно обязательной регистрации электронных кабинетов в Единой судебной информационно-коммуникационной системе

Если заявление подано адвокатом (который в силу требований ч. 6 статьи 18 КАС Украины обязан зарегистрировать свой электронный кабинет в ЕСИТС) средствами электронной почты, а не через подсистему «Электронный суд», и в содержании такого заявления отсутствуют сведения о наличии/отсутствии у адвоката электронного кабинета, то в силу требований части 6 статьи 18 и части 2 статьи 167 КАС Украины заявление адвоката — представителя истца об ознакомлении с материалами дела подлежит возврату без рассмотрения.

Определение КАС ВС от 26 октября 2023 года по делу №640/33154/20.

Согласно абз. 2 ч. 6 статьи 18 КАС Украины процессуальные последствия, предусмотренные КАС в случае обращения в суд с документом лица, которое в соответствии с этой частью обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его, применяются судом также в случаях, если интересы такого лица в деле представляет адвокат. Наличие Электронного кабинета у представителя стороны не влияет и не освобождает от такой обязанности юридическое лицо, о чем прямо указано в абзаце втором части шестой статьи 18 КАС Украины.

Определение КАС ВС от 22.04.2025 по делу 320/12537/23.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд иск судебная практика 5ААС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нужно ли повышать налоги для ФЛП в Украине: опрос

Судебно-юридическая газета проводит опрос, в котором предлагает выбрать между действующей упрощенной системой налогообложения для ФЛП и повышением налоговой нагрузки.

Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]