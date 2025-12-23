Нельзя взыскивать компенсацию за долю в квартире, если совладелец утратит единственное жилье — Большая Палата ВС

При прекращении по требованию одного из совладельцев его права на долю в общем имуществе, которым является жилье, суд обязан оценивать реальную платежеспособность другого сособственника уплатить компенсацию без утраты единственного жилья.

Присуждение в пользу одного сособственника компенсации стоимости его доли в общем имуществе, которым является жилье, не может осуществляться, если исполнение такого решения другими совладельцами приведет к обращению взыскания на это же жилье, которое является единственным для них.

К такому выводу пришла Большая Палата Верховного Суда по делу о выделе доли в квартире путем выплаты компенсации.

Обстоятельства дела №466/2128/23

Истице принадлежит 3/5 доли в праве собственности на квартиру, тогда как ответчикам – по 1/5 доли этой квартиры каждому. Ответчики являются для нее посторонними лицами, в связи с чем совместное владение и пользование этой квартирой является невозможным, а ее предложения относительно выкупа их долей ответчики игнорируют.

Истица согласна на прекращение своего права собственности на принадлежащую ей долю в этой квартире в обмен на выплату ей денежной компенсации стоимости такого имущества.

Суд первой инстанции отказал в иске, поскольку у ответчиков отсутствует финансовая возможность уплатить сумму такой компенсации. В то же время апелляционный суд удовлетворил иск, руководствуясь тем, что платежеспособность (или желание) ответчика не имеет значения для разрешения спора о взыскании компенсации за долю в праве собственности на неделимую вещь.

Что решила Большая Палата ВС

Пересматривая решения судов, Большая Палата ВС пришла к выводу, что при разрешении споров по требованию одного из сособственников о прекращении его права на долю в общем имуществе, которым является жилье, путем получения от других сособственников денежной компенсации стоимости его доли, выдел которой является невозможным, подлежит учету имущественное состояние ответчика (ответчиков), а именно возможность уплатить компенсацию стоимости доли, право истца на которую прекращается и передается ответчику (ответчикам), а также то, не приведет ли исполнение соответствующего решения о взыскании компенсации к обращению взыскания на ту долю, право на которую передано другим сособственникам соответствующим судебным решением.

При разрешении споров по делам о прекращении права на долю в объектах недвижимого имущества, особенно в тех, которые являются единственным жильем, должны учитываться особенности такого объекта, оцениваться баланс интересов сторон спора с учетом платежеспособности лица, на которое возлагается обязанность уплатить компенсацию за долю другого сособственника, а также критерии вмешательства в право лица на жилье в соответствии с предписаниями ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В данном деле спорная квартира является единственным местом проживания ответчиков. Никаких доказательств наличия у них другого жилья или реальной финансовой возможности уплатить компенсацию в размере 1 321 605 грн без обращения взыскания на эту квартиру истица не предоставила.

Легитимная цель защиты имущественных интересов истицы как сособственника большей доли не может оправдывать настолько крайнее вмешательство в право ответчиков на жилье, как полная утрата единственного места проживания из-за отсутствия у них реальной возможности уплатить компенсацию. Истица имеет альтернативные способы защиты своего права, в частности продажу своей доли с соблюдением преимущественного права ответчиков согласно ст. 362 ГК Украины, тогда как ответчики такой альтернативы не имеют.

Таким образом, принудительное взыскание компенсации в размере, превышающем финансовые возможности ответчиков и неизбежно приводящем к утрате их единственного жилья, нарушает принцип пропорциональности и возлагает на ответчиков чрезмерное бремя.

