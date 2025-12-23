Конкурс на должность судьи КСУ по квоте съезда судей — опубликовано содержание письменного задания

23 декабря состоялось письменное оценивание уровня компетентности в сфере права.

Совещательная группа экспертов опубликовала задание, которое кандидаты на должность судьи Конституционного Суда Украины выполняли 23 декабря во время письменного оценивания уровня компетентности в сфере права.

Там напомнили, что задания для письменного оценивания разрабатывает внешняя группа международных экспертов, являющихся специалистами в сфере конституционализма.

«Они разработали пять вариантов таких заданий, из которых случайным образом в прямом эфире был выбран пакет с заданием № 3.

СГЭ публикует его содержание, чтобы все желающие могли ознакомиться с ним и понять суть задания, которое выполняли кандидаты», — заявили в СГЭ.

Всего на проведение письменного оценивания было отведено 3 часа.

