Конкурс посаду судді КСУ за квотою зʼїзду суддів — оприлюднили зміст письмового завдання

23 грудня відбулось письмове оцінювання рівня компетентності в сфері права.

Дорадча група експертів опублікувала завдання, яке кандидати на посаду судді КСУ виконували 23 грудня, під час письмового оцінювання рівня компетентності в сфері права.

Там нагадали, що завдання для письмового оцінювання розробляє зовнішня група міжнародних експертів, які є фахівцями в сфері конституціоналізму.

«Вони розробили пʼять варіантів таких завдань, з яких випадковим чином в прямому ефірі було обрано пакет із завданням №3.

ДГЕ публікує його зміст, щоб всі охочі могли ознайомитися з ним та зрозуміти суть завдання, яке виконували кандидати», - заявили у ДГЕ.

Загалом на проведення письмового оцінювання було відведено 3 години.

