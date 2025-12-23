  1. Суд инфо

ВСП назначил Максима Пампуру главой Государственной судебной администрации без конкурса

16:18, 23 декабря 2025
Максима Пампуру назначили временно — по срочному трудовому договору.
ВСП назначил Максима Пампуру главой Государственной судебной администрации без конкурса
Фото: РСУ
Высший совет правосудия принял решение о назначении Максима Пампуры на должность Главы Государственной судебной администрации Украины без проведения конкурсного отбора.

Как сообщается, Пампура назначен временно — по срочному трудовому договору. Срок полномочий составит не более 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения либо до момента назначения на эту должность победителя конкурса.

Решение было принято по результатам комплексной оценки кандидатов на соответствие критериям добропорядочности и профессиональной компетентности. Оценка проводилась в соответствии с утвержденными правилами и методологией, определенными Высшим советом правосудия.

В ВСП также напомнили, что 18 января 2024 года было объявлено о наличии вакантной должности Главы Государственной судебной администрации Украины и создана рабочая группа по отбору кандидатов.

