ВРП призначила Максима Пампуру головою Державної судової адміністрації без конкурсу

Максима Пампуру призначено тимчасово — за строковим трудовим договором

Фото: РСУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про призначення Максима Пампуру на посаду Голови Державна судова адміністрація України без проведення конкурсного відбору.

Як повідомляється, Пампуру призначено тимчасово — за строковим трудовим договором. Строк повноважень становитиме не більше 12 місяців із дня припинення або скасування воєнного стану, або до моменту призначення на цю посаду переможця конкурсу.

Рішення було ухвалене за результатами комплексного оцінювання кандидатів на відповідність критеріям доброчесності та професійної компетентності. Оцінювання проводилося відповідно до затверджених правил і методології, визначених Вищою радою правосуддя.

У ВРП також нагадали, що 18 січня 2024 року було оголошено про наявність вакантної посади Голови Державної судової адміністрації України та утворено робочу групу з добору кандидатів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.