Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Кассационный уголовный суд Верховного Суда подтвердил приговор по делу о ДТП, отклонив жалобы осужденного и его защитника. Проанализировав факты, связанные со смертью женщины-пешехода, суд пришёл к выводу, что при отсутствии существенных процессуальных нарушений переоценка доказательств недопустима, а доводы стороны защиты о неполноте рассмотрения дела судами нижестоящих инстанций не имеют правовых оснований.

Аргументы сторон в оценке судов

16 октября 2025 года Кассационный уголовный суд ВС рассмотрел в открытом судебном заседании дело № 344/4472/22 о смертельном ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход.

Эта трагедия произошла ещё вначале января 2020 года в Ивано-Франковске. На улице Тысменицкой водитель «Volkswagen Passat CC» нарушил правила дорожного движения: скорость автомобиля составляла 93 км/ч, что значительно превышало максимально допустимую скорость в населённом пункте – 50 км/ч. Как указано в материалах уголовного дела, обвиняемый «проявил невнимательность, не учёл дорожную обстановку и состояние транспортного средства, чтобы иметь возможность постоянно контролировать его движение и безопасно управлять им».

По данным следствия, водитель имел объективную возможность заблаговременно заметить женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги в запрещённом месте, «чем создала ему опасность для движения». Управляя автомобилем, мужчина «не принял мер по снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства и совершил наезд на пешехода, вследствие чего потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия». Как отмечается в материалах дела, «нарушения водителем требований пунктов 12.3, 12.4 ПДД Украины находятся в прямой причинной связи с последствиями ДТП».

12 июня 2023 года Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области вынес приговор, в соответствии с которым водителя было признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, и назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года. Вместе с тем, на основании ст. 75 УК Украины суд освободил осужденного от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года и возложив на него обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины.

Определением Ивано-Франковского апелляционного суда от 15 ноября 2023 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменений, а апелляционные жалобы прокурора и представителя потерпевшего – без удовлетворения.

Постановлением Верховного Суда от 15 мая 2024 года определение апелляционного суда было отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. Суд обратил внимание на то, что данные о личности осужденного в совокупности с тяжестью совершенного уголовного правонарушения и конкретными обстоятельствами дела свидетельствуют о невозможности его исправления без реального отбывания наказания. Вместе с тем Верховный Суд признал вывод апелляционной инстанции о применении ст. 75 УК Украины необоснованным.

22 января 2025 года по результатам нового апелляционного рассмотрения приговором Ивано-Франковского апелляционного суда апелляционные жалобы прокурора и представителя потерпевшего удовлетворены частично. Приговор суда первой инстанции отменен в части назначенного наказания и освобождения осужденного от его отбывания. Апелляционный суд вынес новый приговор, которым признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, и с применением ст. 69 УК Украины назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Голословные заявления не изменили приговор

Осуждённый вместе с защитником обратились в Верховный Суд с кассационными жалобами, в которых просили отменить предыдущие судебные решения и назначить новое рассмотрение дела в суде первой инстанции. Они утверждали, что вина в совершении инкриминируемого преступления не доказана, а выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку доказательствам не была дана надлежащая оценка. По их мнению, суд первой инстанции не определил место наезда на пешехода, не учёл его действия и не установил механизм дорожно-транспортного происшествия.

Сторона защиты настаивала, что в основу приговора положены недопустимые доказательства, в частности протокол следственного эксперимента, проведённого с участием осуждённого, который принимал участие в следственном действии в статусе свидетеля, а само действие проводилось без участия адвоката. Как следствие, недопустимым, по их мнению, является и вывод инженерно-транспортной экспертизы, основанный на результатах этого эксперимента.

Кроме того, осуждённый не согласился с решением Ивано-Франковского апелляционного суда, который отказал в ходатайстве о повторном исследовании обстоятельств, якобы неполно установленных местным судом, чем, по мнению защиты, были нарушены требования Уголовно-процессуального кодекса. Также указывалось, что апелляционная инстанция назначила чрезмерно суровое наказание, не учитывая данные о личности осуждённого, факт отбытия им двух третей испытательного срока и частичное возмещение вреда потерпевшим без выяснения их позиции.

Анализируя материалы дела, Кассационный уголовный суд ВС напомнил, что не вправе устанавливать новые фактические обстоятельства. Проверке подлежит исключительно правильность применения норм материального и процессуального права. Утверждения осуждённого и его защитника о том, что суд первой инстанции не установил механизм ДТП и не определил место наезда на пешехода, кассационная инстанция сочла «голословными».

Суд подчеркнул, что механизм дорожно-транспортного происшествия представляет собой совокупность временных, динамических и взаимосвязанных факторов, формирующих следы на объектах в процессе события, и условно включает три этапа: сближение с препятствием, непосредственное взаимодействие и размещение после столкновения.

В постановлении отмечается, что в ходе судебного разбирательства местный суд чётко установил условия и последствия протекания этих процессов, что нашло отражение в приговоре, а также определил место наезда – улицу Тысменицкую в Ивано-Франковске, то есть в пределах населённого пункта. Относительно доводов о неучёте действий пешехода указано, что судами не была установлена грубая неосторожность со стороны потерпевшей, хотя она и переходила проезжую часть в запрещённом месте. При этом подчёркнуто, что независимо от причин возникновения опасности водитель был обязан выполнить требования пунктов 12.3 и 12.4 Правил дорожного движения и имел техническую возможность предотвратить ДТП, что подтверждено выводами экспертов.

Обратив внимание на отсутствие существенных нарушений уголовного процессуального закона, Кассационный уголовный суд ВС постановил: оставить приговоры Ивано-Франковского городского суда и Ивано-Франковского апелляционного суда без изменений, а кассационные жалобы осуждённого и его защитника – без удовлетворения.

Автор: Валентин Коваль

