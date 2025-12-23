ВСП уволила в отставку трех судей и оставила без рассмотрения заявление судьи Волковой

Среди уволенных — судьи из Закарпатья, Кировоградщины и Киева.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

23 декабря Высший совет правосудия рассмотрел материалы по увольнению судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Рейти Сергея Ивановича – с должности судьи Закарпатского окружного административного суда;

Русину Аллу Анатольевну – с должности судьи Новоукраинского районного суда Кировоградской области;

Шмигельского Дмитра Ивановича – с должности судьи Деснянского районного суда города Киева.

ВСП решил оставить без рассмотрения заявление Волковой Елены Ивановны об увольнении с должности судьи Южноукраинского городского суда Николаевской области в отставку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.