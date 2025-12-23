ВРП звільнила у відставку трьох суддів та залишила без розгляду заяву судді Волкової
23 грудня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.
ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Рейті Сергія Івановича – з посади судді Закарпатського окружного адміністративного суду;
Русіну Аллу Анатоліївну – з посади судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області;
Шмигельського Дмитра Івановича – з посади судді Деснянського районного суду міста Києва.
ВРП вирішила залишити без розгляду заяву Волкової Олени Іванівни про звільнення з посади судді Південноукраїнського міського суду Миколаївської області у відставку.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.