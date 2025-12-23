  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Являются ли красные указатели поворота нарушением — суд в Киеве закрыл дело водителя Tesla

17:02, 23 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд встал на сторону водителя Tesla в деле о «неправильных» указателях поворота.
Являются ли красные указатели поворота нарушением — суд в Киеве закрыл дело водителя Tesla
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дарницкий районный суд Киева закрыл производство по делу №753/22406/24 в отношении водителя автомобиля Tesla Model S, которого полиция обвиняла в повторном нарушении правил эксплуатации транспортного средства. Основанием для составления протокола стали задние указатели поворота красного цвета.

Суд указал, что сам по себе иной цвет указателей не является основанием для штрафа, если он предусмотрен заводской конструкцией автомобиля. Поскольку Tesla Model S была официально ввезена в Украину, прошла сертификацию и государственную регистрацию, а доказательств ее переоборудования после этого полиция не предоставила, суд пришел к выводу об отсутствии нарушения и закрыл дело.

Почему красные указатели стали основанием для протокола

Согласно протоколу полиции, в ночь на 31 октября 2024 года водитель управлял автомобилем с задними указателями поворота красного цвета, что, по мнению правоохранительных органов, не соответствовало требованиям ДСТУ 3649:2010, которым предусмотрен желтый цвет таких указателей. Поскольку аналогичное нарушение якобы было совершено повторно в течение года, действия водителя квалифицировали по ч. 4 ст. 121 КУоАП.

Водитель свою вину не признал и пояснил, что автомобиль был приобретен официально, прошел государственную регистрацию в Украине и не подвергался каким-либо изменениям конструкции. Защита настаивала, что красные задние указатели поворота являются заводской комплектацией конкретной модели, а каких-либо доказательств переоборудования транспортного средства после регистрации в материалах дела нет.

Что учел суд

Исследовав обстоятельства, суд обратил внимание, что импортированные транспортные средства допускаются к первичной государственной регистрации только при наличии сертификата соответствия требованиям безопасности дорожного движения. Поскольку автомобиль был официально зарегистрирован и сертифицирован в Украине, это свидетельствует о прохождении им государственной проверки и признании пригодным к эксплуатации.

Суд также отметил, что сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что автомобиль был переоборудован либо что световые приборы были изменены после заводского изготовления. При таких условиях отсутствуют основания считать, что водитель нарушил требования правил дорожного движения или стандарты в сфере безопасности.

В результате суд пришел к выводу об отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения и закрыл производство по делу. Также было принято решение вернуть изъятое водительское удостоверение и не взыскивать судебный сбор, поскольку административное взыскание не применялось.

Постановление может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев Дарницкий райсуд Киева авто автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают урегулировать права и гарантии для работников военных администраций

Работники военных администраций населённых пунктов могут получить чёткий правовой статус и социальные гарантии, что позволит обеспечить эффективную работу временных органов в условиях военного положения.

Обещал, что «не доживет до Нового года» и угрожал гранатой — судья из Киева обратилась в ВСП

Судья Деснянского районного суда Киева Оксана Гринчак сообщила о двух попытках давления со стороны ответчика, угрожавшего ей смертью и подрывом гранаты.

«Взятка» в 3 гривны и угрозы увольнением: ВСП обратится в ОГП из-за давления на судью Жмеринского суда

Председатель Жмеринского горрайонного суда Винницкой области пожаловался на давление со стороны лица, ранее осужденного им.

БП ВС признала обоснованным отказ в допуске к конкурсу на должность судьи из-за справки о несудимости, сформированной на один день раньше установленной даты

Кандидату без судимости, с полным пакетом документов и в пределах сроков отказали в допуске к конкурсу на должность судьи: как процедура победила содержание.

Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]