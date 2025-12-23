Являются ли красные указатели поворота нарушением — суд в Киеве закрыл дело водителя Tesla

Суд встал на сторону водителя Tesla в деле о «неправильных» указателях поворота.

Дарницкий районный суд Киева закрыл производство по делу №753/22406/24 в отношении водителя автомобиля Tesla Model S, которого полиция обвиняла в повторном нарушении правил эксплуатации транспортного средства. Основанием для составления протокола стали задние указатели поворота красного цвета.

Суд указал, что сам по себе иной цвет указателей не является основанием для штрафа, если он предусмотрен заводской конструкцией автомобиля. Поскольку Tesla Model S была официально ввезена в Украину, прошла сертификацию и государственную регистрацию, а доказательств ее переоборудования после этого полиция не предоставила, суд пришел к выводу об отсутствии нарушения и закрыл дело.

Почему красные указатели стали основанием для протокола

Согласно протоколу полиции, в ночь на 31 октября 2024 года водитель управлял автомобилем с задними указателями поворота красного цвета, что, по мнению правоохранительных органов, не соответствовало требованиям ДСТУ 3649:2010, которым предусмотрен желтый цвет таких указателей. Поскольку аналогичное нарушение якобы было совершено повторно в течение года, действия водителя квалифицировали по ч. 4 ст. 121 КУоАП.

Водитель свою вину не признал и пояснил, что автомобиль был приобретен официально, прошел государственную регистрацию в Украине и не подвергался каким-либо изменениям конструкции. Защита настаивала, что красные задние указатели поворота являются заводской комплектацией конкретной модели, а каких-либо доказательств переоборудования транспортного средства после регистрации в материалах дела нет.

Что учел суд

Исследовав обстоятельства, суд обратил внимание, что импортированные транспортные средства допускаются к первичной государственной регистрации только при наличии сертификата соответствия требованиям безопасности дорожного движения. Поскольку автомобиль был официально зарегистрирован и сертифицирован в Украине, это свидетельствует о прохождении им государственной проверки и признании пригодным к эксплуатации.

Суд также отметил, что сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что автомобиль был переоборудован либо что световые приборы были изменены после заводского изготовления. При таких условиях отсутствуют основания считать, что водитель нарушил требования правил дорожного движения или стандарты в сфере безопасности.

В результате суд пришел к выводу об отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения и закрыл производство по делу. Также было принято решение вернуть изъятое водительское удостоверение и не взыскивать судебный сбор, поскольку административное взыскание не применялось.

Постановление может быть обжаловано в Киевский апелляционный суд.

