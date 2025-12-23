Чи є червоні покажчики повороту порушенням — суд у Києві закрив справу водія Tesla

Суд став на бік водія Tesla у справі про «неправильні» покажчики повороту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дарницький районний суд Києва закрив провадження у справі №753/22406/24 щодо водія автомобіля Tesla Model S, якого поліція звинувачувала у повторному порушенні правил експлуатації транспортного засобу. Причиною складання протоколу стали задні покажчики повороту червоного кольору.

Суд зазначив, що сам по собі інший колір покажчиків не є підставою для штрафу, якщо він передбачений заводською конструкцією автомобіля. Оскільки Tesla Model S була офіційно ввезена в Україну, пройшла сертифікацію та державну реєстрацію, а доказів її переобладнання після цього поліція не надала, суд дійшов висновку про відсутність порушення і закрив справу.

Чому червоні покажчики стали підставою для протоколу

Згідно з протоколом поліції, у ніч на 31 жовтня 2024 року водій керував автомобілем із задніми покажчиками повороту червоного кольору, що, на думку правоохоронців, не відповідало вимогам ДСТУ 3649:2010, яким передбачено жовтий колір таких покажчиків. Оскільки аналогічне порушення нібито було вчинене повторно протягом року, дії водія кваліфікували за ч. 4 ст. 121 КУпАП.

Водій своєї вини не визнав і пояснив, що автомобіль був придбаний офіційно, пройшов державну реєстрацію в Україні та не зазнавав жодних змін у конструкції. Захист наполягав, що червоні задні покажчики повороту є заводською комплектацією конкретної моделі, а жодних доказів переобладнання транспортного засобу після реєстрації у матеріалах справи немає.

Що врахував суд

Дослідивши обставини, суд звернув увагу, що імпортовані транспортні засоби допускаються до першої державної реєстрації лише за наявності сертифіката відповідності вимогам безпеки дорожнього руху. Оскільки автомобіль був офіційно зареєстрований і сертифікований в Україні, це свідчить про проходження ним державної перевірки та визнання придатним до експлуатації.

Суд також зазначив, що сторона обвинувачення не надала жодних доказів того, що автомобіль був переобладнаний або що світлові прилади були змінені після заводського виготовлення. За таких умов відсутні підстави вважати, що водій порушив вимоги правил дорожнього руху або стандартів у сфері безпеки.

У результаті суд дійшов висновку про відсутність у діях водія складу адміністративного правопорушення та закрив провадження у справі. Також було вирішено повернути вилучене посвідчення водія, а судовий збір не стягувати, оскільки адміністративне стягнення не накладалося.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.