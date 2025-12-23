  1. Судова практика
  2. / В Україні

Чи є червоні покажчики повороту порушенням — суд у Києві закрив справу водія Tesla

17:02, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд став на бік водія Tesla у справі про «неправильні» покажчики повороту.
Чи є червоні покажчики повороту порушенням — суд у Києві закрив справу водія Tesla
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дарницький районний суд Києва закрив провадження у справі №753/22406/24 щодо водія автомобіля Tesla Model S, якого поліція звинувачувала у повторному порушенні правил експлуатації транспортного засобу. Причиною складання протоколу стали задні покажчики повороту червоного кольору.

Суд зазначив, що сам по собі інший колір покажчиків не є підставою для штрафу, якщо він передбачений заводською конструкцією автомобіля. Оскільки Tesla Model S була офіційно ввезена в Україну, пройшла сертифікацію та державну реєстрацію, а доказів її переобладнання після цього поліція не надала, суд дійшов висновку про відсутність порушення і закрив справу.

Чому червоні покажчики стали підставою для протоколу 

Згідно з протоколом поліції, у ніч на 31 жовтня 2024 року водій керував автомобілем із задніми покажчиками повороту червоного кольору, що, на думку правоохоронців, не відповідало вимогам ДСТУ 3649:2010, яким передбачено жовтий колір таких покажчиків. Оскільки аналогічне порушення нібито було вчинене повторно протягом року, дії водія кваліфікували за ч. 4 ст. 121 КУпАП.

Водій своєї вини не визнав і пояснив, що автомобіль був придбаний офіційно, пройшов державну реєстрацію в Україні та не зазнавав жодних змін у конструкції. Захист наполягав, що червоні задні покажчики повороту є заводською комплектацією конкретної моделі, а жодних доказів переобладнання транспортного засобу після реєстрації у матеріалах справи немає.

Що врахував суд

Дослідивши обставини, суд звернув увагу, що імпортовані транспортні засоби допускаються до першої державної реєстрації лише за наявності сертифіката відповідності вимогам безпеки дорожнього руху. Оскільки автомобіль був офіційно зареєстрований і сертифікований в Україні, це свідчить про проходження ним державної перевірки та визнання придатним до експлуатації.

Суд також зазначив, що сторона обвинувачення не надала жодних доказів того, що автомобіль був переобладнаний або що світлові прилади були змінені після заводського виготовлення. За таких умов відсутні підстави вважати, що водій порушив вимоги правил дорожнього руху або стандартів у сфері безпеки.

У результаті суд дійшов висновку про відсутність у діях водія складу адміністративного правопорушення та закрив провадження у справі. Також було вирішено повернути вилучене посвідчення водія, а судовий збір не стягувати, оскільки адміністративне стягнення не накладалося.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ Дарницький райсуд Києва авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]