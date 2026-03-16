Іноземці мають обміняти посвідки на проживання: уряд запровадив нові правила

В Україні змінили порядок обміну посвідок на тимчасове проживання.

Кабінет Міністрів постановою № 141 від 5 лютого 2026 року змінив порядок обміну посвідок на тимчасове проживання для іноземців.

Як повідомили у Центрі надання адміністративних послуг міста Львова, згідно з новими правилами, іноземці, у яких строк обміну посвідки настав після 24 лютого 2022 року, зобов’язані подати документи для її оновлення.

Зробити це потрібно протягом трьох місяців із дня набрання чинності постановою.

Водночас, якщо термін дії посвідки ще не закінчився, іноземці можуть звернутися для її обміну у звичайному порядку — за умови наявності законних підстав для перебування в Україні.

Окремо зазначається, що на громадян Російської Федерації не поширювалася норма про автоматичне продовження строку дії посвідок під час воєнного стану. Тому для них обмін документів можливий лише за наявності передбачених законодавством підстав.

Перелік документів для обміну посвідки залишається незмінним. Зокрема, потрібно подати:

паспортний документ із перекладом;

оригінал посвідки, що підлягає обміну;

документи, які підтверджують підстави для перебування в Україні.

