  1. В Україні

Іноземці мають обміняти посвідки на проживання: уряд запровадив нові правила

18:30, 16 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні змінили порядок обміну посвідок на тимчасове проживання.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів постановою № 141 від 5 лютого 2026 року змінив порядок обміну посвідок на тимчасове проживання для іноземців.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у Центрі надання адміністративних послуг міста Львова, згідно з новими правилами, іноземці, у яких строк обміну посвідки настав після 24 лютого 2022 року, зобов’язані подати документи для її оновлення.

Зробити це потрібно протягом трьох місяців із дня набрання чинності постановою.

Водночас, якщо термін дії посвідки ще не закінчився, іноземці можуть звернутися для її обміну у звичайному порядку — за умови наявності законних підстав для перебування в Україні.

Окремо зазначається, що на громадян Російської Федерації не поширювалася норма про автоматичне продовження строку дії посвідок під час воєнного стану. Тому для них обмін документів можливий лише за наявності передбачених законодавством підстав.

Перелік документів для обміну посвідки залишається незмінним. Зокрема, потрібно подати:

  • паспортний документ із перекладом;
  • оригінал посвідки, що підлягає обміну;
  • документи, які підтверджують підстави для перебування в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд документи іноземець ЦНАП

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]