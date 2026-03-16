Иностранцы должны обменять виды на жительство: правительство ввело новые правила

В Украине изменили порядок обмена видов на временное проживание.

Кабинет Министров постановлением № 141 от 5 февраля 2026 года изменил порядок обмена видов на временное проживание для иностранцев.

Как сообщили в Центре предоставления административных услуг города Львова, согласно новым правилам, иностранцы, у которых срок обмена вида на жительство наступил после 24 февраля 2022 года, обязаны подать документы для его обновления.

Сделать это нужно в течение трех месяцев со дня вступления постановления в силу.

В то же время, если срок действия вида на жительство еще не истек, иностранцы могут обратиться для его обмена в обычном порядке — при наличии законных оснований для пребывания в Украине.

Отдельно отмечается, что на граждан Российской Федерации не распространялась норма об автоматическом продлении срока действия видов на жительство во время военного положения. Поэтому для них обмен документов возможен только при наличии предусмотренных законодательством оснований.

Перечень документов для обмена вида на жительство остается неизменным. В частности, необходимо подать:

паспортный документ с переводом;

оригинал вида на жительство, подлежащего обмену;

документы, подтверждающие основания для пребывания в Украине.

