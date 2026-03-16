  1. В Украине

Иностранцы должны обменять виды на жительство: правительство ввело новые правила

18:30, 16 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине изменили порядок обмена видов на временное проживание.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров постановлением № 141 от 5 февраля 2026 года изменил порядок обмена видов на временное проживание для иностранцев.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Центре предоставления административных услуг города Львова, согласно новым правилам, иностранцы, у которых срок обмена вида на жительство наступил после 24 февраля 2022 года, обязаны подать документы для его обновления.

Сделать это нужно в течение трех месяцев со дня вступления постановления в силу.

В то же время, если срок действия вида на жительство еще не истек, иностранцы могут обратиться для его обмена в обычном порядке — при наличии законных оснований для пребывания в Украине.

Отдельно отмечается, что на граждан Российской Федерации не распространялась норма об автоматическом продлении срока действия видов на жительство во время военного положения. Поэтому для них обмен документов возможен только при наличии предусмотренных законодательством оснований.

Перечень документов для обмена вида на жительство остается неизменным. В частности, необходимо подать:

  • паспортный документ с переводом;
  • оригинал вида на жительство, подлежащего обмену;
  • документы, подтверждающие основания для пребывания в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]