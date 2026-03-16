Українцям можуть компенсувати лікування в ЄС: що передбачає законопроєкт про транскордонну медицину

Законопроєкт про транскордонну медицину винесли на громадське обговорення — документ передбачає, що українці зможуть отримувати лікування в країнах ЄС із компенсацією витрат, а рецепти та медичні дані визнаватимуться між країнами.

Євроінтеграційний законопроєкт про транскордонну медицину винесено на громадське обговорення, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, документ є частиною спільної роботи парламентського комітету та Міністерства охорони здоров’я, спрямованої на виконання євроінтеграційних зобов’язань України. Нещодавно підкомітет з питань євроінтеграції розглянув перелік законодавчих ініціатив, необхідних для повної адаптації української системи охорони здоров’я до стандартів Європейського Союзу, і закон про транскордонну охорону здоров’я визначено однією з ключових ініціатив цього плану.

Радуцький додав, що законопроєкт передбачає запровадження в Україні принципів, які діють у Європейському Союзі. Відповідно до них пацієнт може поїхати до іншої країни, отримати там медичну допомогу та компенсацію від своєї держави, щонайменше в межах вартості аналогічного лікування вдома.

Сьогодні, за словами голови Комітету, питання отримання українцями медичної допомоги за кордоном і лікування іноземців в Україні врегульовані лише частково. Документ створює прозорий механізм такого відшкодування та встановлює єдині стандарти безпеки.

«Запроваджується процедура взаємного визнання рецептів: ліки за українським електронним рецептом можна буде придбати в аптеках Європи, і навпаки. Для інформаційної підтримки пацієнтів буде створено Національний контактний пункт, де кожен зможе отримати інформацію про доступні методи лікування, стандарти якості допомоги в різних країнах, а також процедури подання скарг і механізми захисту своїх прав», — зазначив Михайло Радуцький.

Крім цього, законопроєкт пропонує запровадити обмін медичними даними через електронну систему охорони здоров’я, що дозволить лікарям у Європейському Союзі отримувати доступ до історії хвороби пацієнта, якщо він перебуває на території ЄС, для швидкої діагностики.

Окремим блоком законопроєкту передбачено доступ до європейських еталонних мереж (ERN), що дасть українським медикам змогу консультуватися з провідними фахівцями ЄС, а пацієнтам з рідкісними хворобами — отримувати лікування за сучасними протоколами.

Михайло Радуцький зазначив, що українська медицина наразі є однією з галузей-лідерів за рівнем виконання Угоди про асоціацію з ЄС — показник становить близько 91%. За його словами, триває поступове наближення медичної сфери до стандартів Євросоюзу, щоб забезпечити пацієнтам європейський рівень лікування.

Він також повідомив, що у плані роботи Комітету та МОЗ передбачено низку євроінтеграційних кроків, зокрема оновлення законодавства про лікарські засоби відповідно до вимог ЄС, врегулювання обігу речовин людського походження (SoHO) і психоактивних речовин, а також ратифікацію протоколу ВООЗ щодо боротьби з незаконною торгівлею тютюновими виробами.

