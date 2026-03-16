Украинцам могут компенсировать лечение в ЕС: что предусматривает законопроект о трансграничной медицине

17:54, 16 марта 2026
Законопроект о трансграничной медицине вынесен на общественное обсуждение — документ предусматривает, что украинцы смогут получать лечение в странах ЕС с компенсацией расходов, а рецепты и медицинские данные будут признаваться между странами.
Евроинтеграционный законопроект о трансграничной медицине вынесен на общественное обсуждение, сообщил глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, документ является частью совместной работы парламентского комитета и Министерства здравоохранения, направленной на выполнение евроинтеграционных обязательств Украины. Недавно подкомитет по вопросам евроинтеграции рассмотрел перечень законодательных инициатив, необходимых для полной адаптации украинской системы здравоохранения к стандартам Европейского союза, и закон о трансграничном здравоохранении определён одной из ключевых инициатив этого плана.

Радуцкий добавил, что законопроект предусматривает внедрение в Украине принципов, которые действуют в Европейском союзе. Согласно им пациент может поехать в другую страну, получить там медицинскую помощь и компенсацию от своего государства, по крайней мере в пределах стоимости аналогичного лечения дома.

Сегодня, по словам главы комитета, вопросы получения украинцами медицинской помощи за рубежом и лечения иностранцев в Украине урегулированы лишь частично. Документ создаёт прозрачный механизм такого возмещения и устанавливает единые стандарты безопасности.

В частности, предусматривается процедура взаимного признания рецептов: лекарства по украинскому электронному рецепту можно будет приобрести в аптеках Европы, и наоборот. Для информационной поддержки пациентов будет создан Национальный контактный пункт, где можно будет получить информацию о доступных методах лечения, стандартах качества медицинской помощи в разных странах, а также о процедурах подачи жалоб и механизмах защиты прав пациентов.

Кроме того, законопроект предлагает внедрить обмен медицинскими данными через электронную систему здравоохранения. Это позволит врачам в странах Европейского союза получать доступ к истории болезни пациента, если он находится на территории ЕС, что ускорит диагностику.

Отдельным блоком законопроекта предусмотрен доступ к европейским референсным сетям (ERN). Это даст украинским медикам возможность консультироваться с ведущими специалистами ЕС, а пациентам с редкими заболеваниями — получать лечение по современным протоколам.

Михаил Радуцкий отметил, что украинская медицина сейчас является одной из отраслей-лидеров по уровню выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС — показатель составляет около 91%. По его словам, продолжается постепенное приближение медицинской сферы к стандартам Евросоюза, чтобы обеспечить пациентам европейский уровень лечения.

Он также сообщил, что в плане работы комитета и Министерства здравоохранения предусмотрен ряд евроинтеграционных шагов, в частности обновление законодательства о лекарственных средствах в соответствии с требованиями ЕС, урегулирование обращения веществ человеческого происхождения (SoHO) и психоактивных веществ, а также ратификация протокола ВОЗ по борьбе с незаконной торговлей табачными изделиями.

