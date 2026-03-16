СБУ затримала двох високопосадовців обласних управлінь служби за підозрою у вимаганні $620 тисяч

За даними слідства, двоє заступників начальників обласних управлінь СБУ вимагали гроші за закриття кримінального провадження.

Служба безпеки України повідомила про затримання посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ, які намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області.

За матеріалами справи, організатори злочинної схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали 620 тисяч доларів з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу.

Вказується, що за цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів оборудки та їхнього спільника «на гарячому» під час передачі понад 270 тисяч доларів.

При обшуках у фігурантів вилучено смартфони із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

