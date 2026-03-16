  1. В Украине

СБУ задержала двух высокопоставленных должностных лиц областных управлений службы по подозрению в вымогательстве $620 тысяч

18:20, 16 марта 2026
По данным следствия, двое заместителей начальников областных управлений СБУ требовали деньги за закрытие уголовного производства.
Служба безопасности Украины сообщила о задержании посредника и двух заместителей начальников областных управлений СБУ, которые пытались наладить противоправную схему в Ровенской области.

По материалам дела, организаторы преступной схемы, используя посредника как свое доверенное лицо, требовали 620 тысяч долларов с руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса.

Указывается, что за эту сумму фигуранты обещали бизнесмену закрыть уголовное производство, начатое ранее в отношении его компании.

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ задержали обоих организаторов схемы и их сообщника «на горячем» во время передачи более 270 тысяч долларов.

При обысках у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

