Апеляційний суд скасував рішення про оголошення військового померлими: у чому причина

Суд зауважив, що фізособа, яка припала безвісти у зв`язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, а з урахуванням конкретних обставин справи – до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

Фото: kma.court.gov.ua

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Із заявою про оголошення військовослужбовця з Хмельниччини померлим до суду звернувся його син. Він пояснив, що батько, старший сержант ЗCУ, зник безвісти 15 січня 2024 року під час виконання бойового завдання з охорони позиції між населеними пунктами Іванівське та Клiщіївка Бахмутськoго району Донецької області. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

За цим фактом поліція здійснює досудове розслідування. Наразі відомостей про місце перебування військового немає. На думку сина, оскільки батько зник бeзвісти за обставин, що загрожували йому смертю, то його слід оголосити померлим. Це необхідно для реалізації спадкових прав, а також майнових і немайнових прав члена сім`ї загиблого військовослужбовця.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області задовольнив заяву та оголосив військовослужбовця померлим. Місцем його смерті визначив район населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Бахмутcького району Донецької області, де він брав участь у бойових діях і виконував завдання із захисту Батьківщини.

Військова частина, де служив зниклий безвісти військовий, оскаржила рішення з проханням його скасувати та відмовити у задоволенні заяви, вважаючи її передчасною.

За результатами апеляційного перегляду суд задовольнив апеляційну скаргу: скасував рішення місцевого суду та ухвалив нове, яким відмовив у задоволенні заяви про оголошення військовослужбовця померлими.

Колегія суддів зауважила, що відповідно до частини 2 статті 46 Цивільного кодексу України фізична особа, яка припала безвісти у зв`язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій, а з урахуванням конкретних обставин справи – до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

Шестимісячний строк слід обчислювати від дня закінчення активних бойових дій на території ймовірної загибелі особи (постанова Великої Палати Верховного Суду від 11 грудня 2024 року у справі № 755/11021/22).

Апеляційний суд звернув увагу, що згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово oкупованих територій України від 22 грудня 2022 року №309, який був чинним з 27 грудня 2022 року до 20 березня 2025 року, активні бойові дії на території н.п. Іванівське Бахмутcького району Дoнецької області розпочалися 24 лютого 2022 року та не закінчилися станом на 20 березня 2025 року, а на території н.п. Кліщіївка Бахмутcького району Дoнецької області перший раз розпочалися 24 лютого 2022 року та закінчилися 23 січня 2023 року, другий раз розпочалися 18 вересня 2023 року та досі не закінчилися.

А також згідно з Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376, який діє з 20 березня 2025 року, активні бойові дії на території н.п. Іванівське Бахмутcького району Дoнецької області розпочалися 24 лютого 2022 року та закінчилися 18 лютого 2025 року, а на території н.п. Кліщіївка Бахмутcького району Дoнецької області перший раз розпочалися 24 лютого 2022 року та закінчилися 23 січня 2023 року, другий раз розпочалися 18 вересня 2023 року та досі не закінчилися.

Оскільки активні бoйові дії в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутськoго району Дoнецької області, де батько заявника прoпав бeзвісти, не закінчилися, то правові підстави для оголошення його пoмерлим відсутні, вважає апеляційний суд.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 688/5563/25 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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