Апелляционный суд отменил решение об объявлении военнослужащего умершим: в чем причина

Суд отметил, что физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий, а с учетом конкретных обстоятельств дела — до истечения этого срока, но не ранее чем через шесть месяцев.

Фото: kma.court.gov.ua

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С заявлением об объявлении военнослужащего из Хмельницкой области умершим в суд обратился его сын. Он пояснил, что отец, старший сержант ВСУ, пропал без вести 15 января 2024 года во время выполнения боевого задания по охране позиции между населенными пунктами Ивановское и Клещеевка Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

По данному факту полиция осуществляет досудебное расследование. В настоящее время сведений о местонахождении военнослужащего нет. По мнению сына, поскольку отец пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших ему смертью, его следует объявить умершим. Это необходимо для реализации наследственных прав, а также имущественных и неимущественных прав члена семьи погибшего военнослужащего.

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области удовлетворил заявление и объявил военнослужащего умершим. Местом его смерти суд определил район населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Бахмутского района Донецкой области, где он участвовал в боевых действиях и выполнял задачи по защите Родины.

Воинская часть, в которой служил пропавший без вести военнослужащий, обжаловала решение с просьбой отменить его и отказать в удовлетворении заявления, считая его преждевременным.

По результатам апелляционного пересмотра суд удовлетворил апелляционную жалобу: отменил решение местного суда и принял новое, которым отказал в удовлетворении заявления об объявлении военнослужащего умершим.

Коллегия судей отметила, что в соответствии с частью 2 статьи 46 Гражданского кодекса Украины физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий, а с учетом конкретных обстоятельств дела — до истечения этого срока, но не ранее чем через шесть месяцев.

Шестимесячный срок следует исчислять со дня окончания активных боевых действий на территории предполагаемой гибели лица (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 11 декабря 2024 года по делу № 755/11021/22).

Апелляционный суд обратил внимание, что согласно Перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденному приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22 декабря 2022 года № 309, который действовал с 27 декабря 2022 года по 20 марта 2025 года, активные боевые действия на территории населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области начались 24 февраля 2022 года и не завершились по состоянию на 20 марта 2025 года, а на территории населенного пункта Клещеевка Бахмутского района Донецкой области впервые начались 24 февраля 2022 года и завершились 23 января 2023 года, второй раз начались 18 сентября 2023 года и до настоящего времени не завершились.

Также согласно Перечню территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденному приказом Министерства развития общин и территорий Украины от 28.02.2025 № 376, который действует с 20 марта 2025 года, активные боевые действия на территории населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области начались 24 февраля 2022 года и завершились 18 февраля 2025 года, а на территории населенного пункта Клещеевка Бахмутского района Донецкой области впервые начались 24 февраля 2022 года и завершились 23 января 2023 года, второй раз начались 18 сентября 2023 года и до настоящего времени не завершились.

Поскольку активные боевые действия в районе населенного пункта Клещеевка Бахмутского района Донецкой области, где отец заявителя пропал без вести, не завершились, правовые основания для объявления его умершим отсутствуют, считает апелляционный суд.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 688/5563/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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