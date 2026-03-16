У Дубаї дрон влучив у паливний парк в міжнародному аеропорту: спалахнула потужна пожежа, фото і відео

Пожежа спалахнула в зоні зберігання пального одного з найбільших аеропортів світу.

У міжнародному аеропорту Дубая спалахнула масштабна пожежа після атаки безпілотників.

За даними Clash Report, займання сталося на паливному складі в районі Dubai International Airport. Повідомляється про значний масштаб пожежі, однак деталі щодо причин інциденту, пошкоджень або можливих постраждалих наразі не уточнюються.

Водночас зранку 16 березня стало відомо про інцидент із дроном поблизу Міжнародного аеропорту Дубая (DXB). За інформацією Business Insider, безпілотник влучив у паливний бак, що спричинило пожежу.

Через інцидент одна з найбільших авіакомпаній регіону Emirates спершу почала скасовувати рейси, а згодом обмежила їх виконання.

