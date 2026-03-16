  1. Відео
  2. / У світі

У Дубаї дрон влучив у паливний парк в міжнародному аеропорту: спалахнула потужна пожежа, фото і відео

17:56, 16 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пожежа спалахнула в зоні зберігання пального одного з найбільших аеропортів світу.
У Дубаї дрон влучив у паливний парк в міжнародному аеропорту: спалахнула потужна пожежа, фото і відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У міжнародному аеропорту Дубая спалахнула масштабна пожежа після атаки безпілотників.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними Clash Report, займання сталося на паливному складі в районі Dubai International Airport. Повідомляється про значний масштаб пожежі, однак деталі щодо причин інциденту, пошкоджень або можливих постраждалих наразі не уточнюються.

Водночас зранку 16 березня стало відомо про інцидент із дроном поблизу Міжнародного аеропорту Дубая (DXB). За інформацією Business Insider, безпілотник влучив у паливний бак, що спричинило пожежу.

Через інцидент одна з найбільших авіакомпаній регіону Emirates спершу почала скасовувати рейси, а згодом обмежила їх виконання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]