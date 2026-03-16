В Дубае дрон попал в топливный парк в международном аэропорту: вспыхнул мощный пожар, фото и видео
В международном аэропорту Дубая вспыхнул масштабный пожар после атаки беспилотников.
По данным Clash Report, возгорание произошло на топливном складе в районе Dubai International Airport. Сообщается о значительном масштабе пожара, однако детали относительно причин инцидента, повреждений или возможных пострадавших пока не уточняются.
В то же время утром 16 марта стало известно об инциденте с дроном возле Международного аэропорта Дубая (DXB). По информации Business Insider, беспилотник попал в топливный бак, что вызвало пожар.
Из-за инцидента одна из крупнейших авиакомпаний региона Emirates сначала начала отменять рейсы, а затем ограничила их выполнение.
