В Дубае дрон попал в топливный парк в международном аэропорту: вспыхнул мощный пожар, фото и видео

Пожар вспыхнул в зоне хранения топлива одного из крупнейших аэропортов мира.

В международном аэропорту Дубая вспыхнул масштабный пожар после атаки беспилотников.

По данным Clash Report, возгорание произошло на топливном складе в районе Dubai International Airport. Сообщается о значительном масштабе пожара, однако детали относительно причин инцидента, повреждений или возможных пострадавших пока не уточняются.

В то же время утром 16 марта стало известно об инциденте с дроном возле Международного аэропорта Дубая (DXB). По информации Business Insider, беспилотник попал в топливный бак, что вызвало пожар.

Из-за инцидента одна из крупнейших авиакомпаний региона Emirates сначала начала отменять рейсы, а затем ограничила их выполнение.

