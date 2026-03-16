Українці зможуть зафіксувати втрату роботи через війну для майбутніх репарацій

18:48, 16 березня 2026
Стати тестувальником нової послуги можуть українці, які працювали або були самозайнятими особами в Україні і втратили роботу з 24 лютого 2022 року через війну.
В Україні розпочали бета-тестування нової послуги в застосунку «Дія», яка дозволить громадянам зафіксувати втрату оплачуваної роботи через війну.

Йдеться про нову категорію міжнародного Реєстру збитків – A3.4 «Втрата оплачуваної роботи».

Мільйони українців втратили роботу або стабільний дохід через повномасштабну війну. Тепер такі втрати можна буде офіційно задокументувати, щоб у майбутньому претендувати на отримання компенсації або репарацій.

Наразі послугу тестують у форматі бета-тестування. Українці можуть долучитися до тестування через портал «Дія» та подати заявку на фіксацію втрати роботи.

Хто може подати заяву

Стати тестувальником нової послуги можуть українці, які працювали або були самозайнятими особами в Україні і втратили роботу з 24 лютого 2022 року через війну. Подати заяву можуть:

  • Наймані працівники (за трудовим договором чи контрактом).
  • Фахівці, що працювали за цивільно-правовими договорами (ЦПХ).
  • Самозайняті особи;
  • Особи, що працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.

Для участі в тестуванні знадобляться РНОКПП та електронна пошта: частину інформації система підтягне з електронних реєстрів, а решту потрібно внести вручну. Долучитися до тестування можна за посиланням.

