  1. В Украине

Украинцы смогут зафиксировать потерю работы из-за войны для будущих репараций

18:48, 16 марта 2026
Стать тестировщиком новой услуги могут украинцы, которые работали или были самозанятыми лицами в Украине и потеряли работу с 24 февраля 2022 года из-за войны.
В Украине началось бета-тестирование новой услуги в приложении «Дія», которая позволит гражданам зафиксировать потерю оплачиваемой работы из-за войны.

Речь идет о новой категории международного Реестра убытков – A3.4 «Потеря оплачиваемой работы».

Миллионы украинцев потеряли работу или стабильный доход из-за полномасштабной войны. Теперь такие потери можно будет официально задокументировать, чтобы в будущем претендовать на получение компенсации или репараций.

Сейчас услугу тестируют в формате бета-тестирования. Украинцы могут присоединиться к тестированию через портал «Дія» и подать заявку на фиксацию потери работы.

Кто может подать заявление

Стать тестировщиком новой услуги могут украинцы, которые работали или были самозанятыми лицами в Украине и потеряли работу с 24 февраля 2022 года из-за войны. Подать заявление могут:

  • наемные работники (по трудовому договору или контракту);
  • специалисты, работавшие по гражданско-правовым договорам (ГПХ);
  • самозанятые лица;
  • лица, работавшие по устному договору или на условиях неявно выраженного соглашения.

Для участия в тестировании понадобятся РНОКПП и электронная почта: часть информации система подтянет из электронных реестров, а остальное нужно внести вручную. Присоединиться к тестированию можно по ссылке.

