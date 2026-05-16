Коли малозабезпеченій сім’ї автоматично продовжують державну соціальну допомогу

07:00, 16 травня 2026
Державна соціальна допомога призначається терміном на шість місяців і може бути продовжена в автоматичному режимі на наступний шестимісячний період.
Фото: Вінницька ОВА
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області продовжує відповідати на запитання громадян щодо соціальних виплат.

Цього разу до ПФ звернулася жінка з наступним запитанням: «Я одинока особа, яка досягла 65-річного віку, одержую державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї. Чи буде вона продовжена автоматично на наступний період, якщо інших джерел існування не маю».

У відомстві відповіли: «Так, допомогу буде продовжено».

Там нагадали, державна соціальна допомога призначається терміном на шість місяців і може бути продовжена в автоматичному режимі на наступний шестимісячний період з урахуванням відповідності отримувачів державної соціальної допомоги вимогам і критеріям без звернення таких отримувачів:

- одиноким особам з інвалідністю, які не мають інших джерел існування;

- непрацездатному подружжю — за відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати відповідно до закону;

- одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел існування (може бути призначена довічно).

«Таким чином, якщо Ви належите до однієї з вищезазначених категорій, то допомога як малозабезпеченій сім’ї буде продовжена на наступний період автоматично.

В усіх інших випадках для призначення державної соціальної допомоги на наступний строк уповноважений представник малозабезпеченої сім’ї подає нові заяву та декларацію», - додали у ПФ.

