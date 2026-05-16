Когда малообеспеченной семье автоматически продлевают государственную социальную помощь

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области продолжает отвечать на вопросы граждан относительно социальных выплат.

На этот раз в ПФ обратилась женщина со следующим вопросом: «Я одинокое лицо, достигшее 65-летнего возраста, получаю государственную социальную помощь малообеспеченной семье. Будет ли она продлена автоматически на следующий период, если других источников существования не имею».

В ведомстве ответили: «Да, помощь будет продлена».

Там напомнили, что государственная социальная помощь назначается сроком на шесть месяцев и может быть продлена в автоматическом режиме на следующий шестимесячный период с учетом соответствия получателей государственной социальной помощи требованиям и критериям без обращения таких получателей:

одиноким лицам с инвалидностью, не имеющим других источников существования;

нетрудоспособным супругам — при отсутствии лиц, обязанных их содержать в соответствии с законом;

одиноким лицам, достигшим 65-летнего возраста и не имеющим других источников существования (может быть назначена пожизненно).

«Таким образом, если Вы относитесь к одной из вышеуказанных категорий, то помощь как малообеспеченной семье будет продлена на следующий период автоматически.

Во всех остальных случаях для назначения государственной социальной помощи на следующий срок уполномоченный представитель малообеспеченной семьи подает новые заявление и декларацию», — добавили в ПФ.

