Кабмин обратился к НКРЕКП с просьбой отсрочить запланированные изменения тарифов на воду

Фото: Unsplash

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что тарифы на водоснабжение для населения должны оставаться без изменений.

По ее словам, Кабинет Министров обратился к НКРЕКП с просьбой отсрочить запланированные изменения тарифов. Позиция правительства, как подчеркнула Свириденко, является принципиальной: в условиях войны граждане не должны испытывать дополнительную финансовую нагрузку.

В то же время она отметила, что государство должно найти сбалансированное решение, которое будет учитывать как интересы потребителей, так и потребности предприятий. По словам чиновницы, водоканалы не должны работать в убыток и накапливать долги.

Следующим шагом, сообщила Свириденко, станет совместная работа правительства и НКРЕКП над выработкой согласованного решения.

