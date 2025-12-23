  1. В Украине

Кабмин обратился к НКРЕКП с просьбой отсрочить запланированные изменения тарифов на воду

16:00, 23 декабря 2025
Следующим шагом станет совместная работа правительства и НКРЕКП над выработкой согласованного решения.
Фото: Unsplash
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что тарифы на водоснабжение для населения должны оставаться без изменений.

По ее словам, Кабинет Министров обратился к НКРЕКП с просьбой отсрочить запланированные изменения тарифов. Позиция правительства, как подчеркнула Свириденко, является принципиальной: в условиях войны граждане не должны испытывать дополнительную финансовую нагрузку.

В то же время она отметила, что государство должно найти сбалансированное решение, которое будет учитывать как интересы потребителей, так и потребности предприятий. По словам чиновницы, водоканалы не должны работать в убыток и накапливать долги.

Следующим шагом, сообщила Свириденко, станет совместная работа правительства и НКРЕКП над выработкой согласованного решения.

правительство Кабинет Министров Украины НКРЕКП вода

