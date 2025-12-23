  1. В Україні

Кабмін звернувся до НКРЕКП з проханням відтермінувати заплановані зміни тарифів на воду

16:00, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наступним кроком стане спільна робота уряду та НКРЕКП над напрацюванням узгодженого рішення.
Кабмін звернувся до НКРЕКП з проханням відтермінувати заплановані зміни тарифів на воду
Фото: Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що тарифи на водопостачання для населення мають залишатися без змін.

За її словами, Кабінет Міністрів звернувся до НКРЕКП з проханням відтермінувати заплановані зміни тарифів. Позиція уряду, як наголосила Свириденко, є принциповою: в умовах війни громадяни не повинні зазнавати додаткового фінансового навантаження.

Водночас вона зазначила, що держава має знайти збалансоване рішення, яке враховуватиме як інтереси споживачів, так і потреби підприємств. За словами посадовиці, водоканали не повинні працювати у збиток і накопичувати борги.

Наступним кроком, повідомила Свириденко, стане спільна робота уряду та НКРЕКП над напрацюванням узгодженого рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України НКРЕКП вода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді пропонують врегулювати права та гарантії для працівників військових адміністрацій

Працівники військових адміністрацій населених пунктів можуть отримати чіткий правовий статус і соціальні гарантії, що дозволить забезпечити ефективну роботу тимчасових органів під час воєнного стану.

Обіцяв, що «не доживе до Нового року» і погрожував гранатою — суддя з Києва звернулася до ВРП

Суддя Деснянського районного суду Києва Оксана Гринчак повідомила про дві спроби тиску з боку відповідача, який погрожував їй смертю та підривом гранати.

«Хабар» у 3 гривні та погрози звільненням: ВРП звернеться до ОГП через тиск на суддю Жмеринського суду

Голова Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області поскаржився на тиск з боку раніше засудженої ним особи.

ВП ВС визнала правильною відмову в допуску до конкурсу на посаду судді через витяг про несудимість, сформований на день раніше встановленої дати

Кандидату без судимості, з повним пакетом документів і в межах строків відмовили у допуску до конкурсу на посаду судді: як процедура перемогла зміст.

Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]