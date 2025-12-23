Кабмін звернувся до НКРЕКП з проханням відтермінувати заплановані зміни тарифів на воду

Наступним кроком стане спільна робота уряду та НКРЕКП над напрацюванням узгодженого рішення.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що тарифи на водопостачання для населення мають залишатися без змін.

За її словами, Кабінет Міністрів звернувся до НКРЕКП з проханням відтермінувати заплановані зміни тарифів. Позиція уряду, як наголосила Свириденко, є принциповою: в умовах війни громадяни не повинні зазнавати додаткового фінансового навантаження.

Водночас вона зазначила, що держава має знайти збалансоване рішення, яке враховуватиме як інтереси споживачів, так і потреби підприємств. За словами посадовиці, водоканали не повинні працювати у збиток і накопичувати борги.

Наступним кроком, повідомила Свириденко, стане спільна робота уряду та НКРЕКП над напрацюванням узгодженого рішення.

