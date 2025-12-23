Кабмин разрешил передавать энергетическое оборудование операторам сетей без аукционов

Трансформаторы, кабели и другое оборудование, которое простаивает на балансе государственных предприятий, может использоваться для быстрого восстановления света после обстрелов.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство приняло решение об упрощении передачи государственного энергетического оборудования для стабилизации электроснабжения в условиях войны.

Как сообщила глава правительства, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров. Оно позволяет операторам систем распределения электроэнергии получать государственное энергетическое оборудование в аренду без проведения аукционов.

Речь идет, в частности, о трансформаторах, кабелях и другом оборудовании, которое в настоящее время находится на балансе государственных предприятий и не используется. По словам Свириденко, эти ресурсы могут быть задействованы для оперативного восстановления электроснабжения после вражеских обстрелов. В условиях постоянных атак, подчеркнула она, такое оборудование должно работать там, где оно необходимо немедленно.

Координацию учета энергетического оборудования и определения потребностей энергосистемы будет осуществлять Министерство энергетики. После этого оборудование в оперативном порядке будет передаваться операторам электросетей для использования на местах.

Новый порядок передачи оборудования будет действовать на период военного положения, а также в течение шести месяцев после его завершения.

