Кабмін дозволив передавати енергетичне обладнання операторам мереж без аукціонів

Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд ухвалив рішення про спрощення передачі державного енергетичного обладнання для стабілізації електропостачання в умовах війни.

Як повідомила очільниця уряду, відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету Міністрів. Воно дозволяє операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без проведення аукціонів.

Йдеться, зокрема, про трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке наразі перебуває на балансі державних підприємств і не використовується. За словами Свириденко, ці ресурси можуть бути задіяні для оперативного відновлення електропостачання після ворожих обстрілів. В умовах постійних атак, наголосила вона, таке обладнання має працювати там, де воно потрібне негайно.

Координацію обліку енергетичного обладнання та визначення потреб енергосистеми здійснюватиме Міністерство енергетики. Після цього обладнання в оперативному порядку передаватиметься операторам електромереж для використання на місцях.

Новий порядок передачі обладнання діятиме на період воєнного стану, а також протягом шести місяців після його завершення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.