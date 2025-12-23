  1. В Україні

Кабмін дозволив передавати енергетичне обладнання операторам мереж без аукціонів

16:28, 23 грудня 2025
Трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке простоює на балансі державних підприємств, може бути використане для швидкого відновлення світла після обстрілів.
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд ухвалив рішення про спрощення передачі державного енергетичного обладнання для стабілізації електропостачання в умовах війни.

Як повідомила очільниця уряду, відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету Міністрів. Воно дозволяє операторам систем розподілу електроенергії отримувати державне енергетичне обладнання в оренду без проведення аукціонів.

Йдеться, зокрема, про трансформатори, кабелі та інше обладнання, яке наразі перебуває на балансі державних підприємств і не використовується. За словами Свириденко, ці ресурси можуть бути задіяні для оперативного відновлення електропостачання після ворожих обстрілів. В умовах постійних атак, наголосила вона, таке обладнання має працювати там, де воно потрібне негайно.

Координацію обліку енергетичного обладнання та визначення потреб енергосистеми здійснюватиме Міністерство енергетики. Після цього обладнання в оперативному порядку передаватиметься операторам електромереж для використання на місцях.

Новий порядок передачі обладнання діятиме на період воєнного стану, а також протягом шести місяців після його завершення.

уряд Кабінет Міністрів України енергетика війна аукціон світло Юлія Свириденко

