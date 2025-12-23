Апелляционный суд оставил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражей, но уменьшил залог вдвое

Киевский апелляционный суд частично изменил меру пресечения для бывшего руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Речь идет о содержании под стражей с альтернативой внесения залога. Об этом сообщает Суспільне.

Так, коллегия судей отклонила ходатайство стороны защиты, которая настаивала на изменении меры пресечения на личное обязательство с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

В то же время суд не поддержал и позицию обвинения, которое просило оставить определение без изменений. В результате апелляционный суд постановил оставить Кудрицкого под стражей, однако уменьшил сумму залога до 7 000 736 гривен.

Для сравнения, ранее Печерский районный суд Киева определил альтернативный залог на уровне почти 14 миллионов гривен.