  В Украине

Какая ответственность предусмотрена за неподачу или несвоевременную подачу декларации — разъяснение НАЗК

07:00, 18 марта 2026
За умышленную неподачу субъектом декларирования декларации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа или общественных работ, или ограничения свободы.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, какая ответственность предусмотрена за неподачу или несвоевременную подачу декларации.

«Уголовная ответственность по ст. 366-3 УК Украины, административная ответственность по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП», — заявили в НАЗК.

За умышленную неподачу субъектом декларирования декларации предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа от 2500 до 3000 НМДГ или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или лишения свободы сроком на 1 год, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет (ст. 366-3 УК Украины).

За несвоевременную подачу без уважительных причин декларации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 50 до 100 НМДГ (ч. 1 ст. 172-6 КУоАП).

Субъектами административной или уголовной ответственности за неподачу или несвоевременную подачу декларации являются лица, указанные в п. 1, пп. «а», «в» – «г» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона, которые в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 45 Закона обязаны подавать декларацию.

Нарушение сроков подачи декларации:

 

Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, подлежат внесению в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр нарушителей).

